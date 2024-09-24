scorecardresearch
Abans Holdings पर कायम AB Capital का भरोसा, क्या इसमें है multibagger stock बनने का दम?

घरेलू ब्रोकरेज फर्म AB Capital का Abans Holdings पर भरोसा कायम है और उनका मानना है कि कंपनी मौजूदा भाव से दोगुना होने का दमखम रखती है।

Pawan Kumar Nahar
Delhi,UPDATED: Sep 24, 2024 12:57 IST

घरेलू ब्रोकरेज फर्म AB Capital का Abans Holdings पर भरोसा कायम है और इसका मानना है कि कंपनी मौजूदा भाव से दोगुना होने का दमखम रखती है। AB Capital का मानना है कि Abans Holdings आने वाले समय में multibagger stock बन सकता है।

Abans Holdings विविध प्रकार की वित्तीय सेवाएं देने का काम करती है। कंपनी एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग सेवाएं, कर्ज देन और कई अन्य प्रकार की वित्तीय सेवाओं के कारोबार में सक्रिय है। इसके इतर Abans Holdings एक सेबी पंजीकृत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) का भी संचालन करती है।

Abans Holdings का कारोबार

अपनी रिपोर्ट में AB Capital ने कहा कि Abans Holdings का कारोबार कई एसेट क्लास और क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसके चलते यह अपने प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर स्थिति में है। भारत की आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार काफी तेजी से हो रही है और निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। मगर इसको निवेश का प्रबंधन करने वाला मैनेजर की संख्या सीमित है। कंपनी के साथ कई विदेशी निवेशक भी जुड़े हुए हैं।

साल 2009 में शुरू हुई Abans Holdings साल 2022 में शेयर बाजार पर लिस्ट हुई थी। Abans Holdings  का कारोबार भारत के अलावा यूनाइटेड किंगडम (UK), दुबई, शंघाई, हांगकांग और मॉरिशियस में फैला हुआ है। कंपनी ने बतौर कमोडिटी ट्रेडिंग के तौर पर शुरुआत की थी और अब इसका विस्तार कई क्षेत्रों में हो चुका है।

मंगलवार के कारोबारी सत्र

मंगलवार के कारोबारी सत्र के दौरान Abans Holdings के शेयर 2% की तेजी के साथ 365.90 रुपये के भाव तक पहुंच गए। कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 1,800 करोड़ रुपये के आसपास था। सोमवार को यह शेयर 358.30 रुपये के भाव पर बंद हुआ था।

ब्रोकरेज फर्म के अनुसार Abans Holdings वित्त वर्ष 24-26 के दौरान 25 फीसदी की सालाना दर से बढ़ सकती है। मौजूदा भाव पर कंपनी अपने सेक्टर की अन्य कंपनियों की तुलना में काफी दम भाव पर कारोबार कर रही है। आने वाले समय में कंपनी भारत व विदेशी बाजार में अपने कामकाज का लाभ उठा सकती है।

AB Capital

AB Capital का मानना है कि हाल ही में इस शेयर में आई गिरावट के कंपनी के फंडामेंटल्स को नहीं बदलता है और गिरावट के बाद इस शेयर का आकर्षण बढ़ गया है। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर 'Buy' रेटिंग देते हुए 710 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। इसका टारगेट प्राइस मौजूदा भाव से करीब 100% तक की तेजी दर्शाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 24, 2024