टेक्समैको रेल के शेयरों में 6% की तेजी

कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 को दोपहर 1:00 बजे (IST) आयोजित होने वाली है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, इक्विटी जारी करने के माध्यम से धन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा। पिछले एक साल में टेक्समैको रेल स्टॉक में 164.76% का उछाल आया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 13, 2023 17:22 IST
टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयरों में आज इंट्राडे में 6% की बढ़ोतरी हुई, जब रेलवे फर्म ने कहा कि उसका बोर्ड 15 सितंबर, 2023 को फंड जुटाने पर विचार करेगा। बीएसई पर रेलवे का स्टॉक आज 5.93% बढ़कर 144.50 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी के कुल 6.71 लाख शेयरों में 9.02 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 4380 करोड़ रुपये हो गया. बाद में बीएसई पर शेयर 137.40 रुपये पर सपाट बंद हुआ।

कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 को दोपहर 1:00 बजे (IST) आयोजित होने वाली है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, इक्विटी जारी करने के माध्यम से धन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा। 
पिछले एक साल में टेक्समैको रेल स्टॉक में 164.76% का उछाल आया है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो, जून 2023 तिमाही के अंत में 23 प्रमोटरों के पास फर्म में 58.70 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और 1,18,051 सार्वजनिक शेयरधारकों के पास 41.30 प्रतिशत या 13.29 करोड़ शेयर थे। इनमें से 1.13 लाख निवासी व्यक्तियों के पास 2 लाख रुपये तक की पूंजी के साथ 7.06 करोड़ शेयर या 21.96% हिस्सेदारी थी। Q1 के अंत में 2.56% हिस्सेदारी वाले केवल 19 निवासी व्यक्तियों के पास 2 लाख रुपये से अधिक की पूंजी थी।

टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग रेलवे माल कारों, हाइड्रो-मैकेनिकल उपकरण और औद्योगिक संरचनात्मक, लोको घटकों और लोको शैल, रेलवे पुलों के लिए स्टील गर्डर, स्टील कास्टिंग और इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण के साथ दबाव वाहिकाओं जैसे विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 13, 2023