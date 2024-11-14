F&O सेगमेंट में Zomato, Jio Financial समेत 45 नए स्टॉक की होगी एंट्री
स्टॉक एक्सचेंज की ओर से जानकारी दी गई है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) में ट्रेडिंग के लिए 45 शेयरों की जगह दी गई है जिसमें Zomato, Jio Financial, Paytm, Delhivery, Avenue Supermarts जैसे नाम शामिल हैं। F&O सेगमेंट में ये स्टॉक 29 नवंबर से शामिल होंगे। आइये जानते हैं पूरी डिटेल्स
स्टॉक एक्सचेंज की ओर से जानकारी दी गई है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) में ट्रेडिंग के लिए 45 शेयरों की जगह दी गई है जिसमें Zomato, Jio Financial, Paytm, Delhivery, Avenue Supermarts जैसे नाम शामिल हैं। F&O सेगमेंट में ये स्टॉक 29 नवंबर से शामिल होंगे। आइये जानते हैं पूरी डिटेल्स
इन कंपनियों में Adani Green Energy Limited, Angel One Limited, Apollo Tubes Limited, Adani Total Gas Limited, Bank of India, BSE Limited, Computer Age Management Services Limited, Central Depository Services (India) Limited, CESC Limited, CG Power and Industrial Solutions Limited, Cyient Limited, Delhivery Limited, Avenue Supermarts Limited, HFCL Limited, Housing & Urban Development Corporation Limited, Indian Bank, IRB Infrastructure Developers Limited, Indian Railway Finance Corporation Limited, Jio Financial Services Limited, Jindal Stainless Limited, JSW Energy Limited, Kalyan Jewellers India Limited, KEI Industries Limited, KPIT Technologies Limited, Life Insurance Corporation of India, Macrotech Developers Limited, Max Healthcare Institute Limited, NCC Limited, NHPC Limited, FSN E-Commerce Ventures Limited (Nykaa), Oil India Limited, One 97 Communications Limited (Paytm), PB Fintech Limited (Policybazaar), Poonawalla Fincorp Limited, Prestige Estates Projects Limited, SJVN Limited, Sona BLW Precision Forgings Limited, Supreme Industries Limited, Tata Elxsi Limited, Tube Investments of India Limited, Union Bank of India, Varun Beverages Limited, Yes Bank Limited, and Zomato Limited जैसे स्टॉक्स एफएंडओ में शामिल होंगे।
स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार सिक्योरिटीज़ के लिए मार्केट लॉट, स्ट्राइक्स की स्कीम और क्वांटिटी फ्रीज लिमिट क्वालिटी को गुरुवार 28 नवम्बर 2024 को एक अलग आधिकारिक सर्कुलर में घोषित की जाएगी। इसके अलावा, स्टॉक डेरिवेटिव्स के लिए एक 'प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क' (PSF) भी पेश किया गया है, जो इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए बने फ्रेमवर्क के समान है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।