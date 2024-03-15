ED की तलाशी के बाद 3M इंडिया के शेयरों में गिरावट आई
3एम इंडिया लिमिटेड के शेयरों में शुरुआती सौदों में 2% से अधिक की गिरावट आई, जब फर्म ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 मार्च, 2024 को बेंगलुरु में उसके कार्यालयों में तलाशी ली। 3एम इंडिया के शेयर पिछले बंद के मुकाबले 2.24% फिसलकर 29,443 रुपये पर आ गए। बीएसई पर 30811.25 रुपये। कंपनी का मार्केट कैप गिरकर 33,546 करोड़ रुपये हो गया. इससे पहले शुक्रवार को शेयर 30,300 रुपये पर खुला था।
शुक्रवार को बीएसई पर 139 शेयरों में बदलाव के साथ स्टॉक ने 41.23 लाख रुपये का कारोबार किया। स्टॉक ने 29 दिसंबर, 2023 को 39,809.65 रुपये के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ और 24 मार्च, 2023 को अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर 21,740 रुपये तक गिर गया।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।