इन दो PSU Stocks में 30 प्रतिशत उछाल की संभावना! ब्रोकरेज ने दी BUY की रेटिंग

ब्रोकरेज फर्म Emkay Global ने दो सरकारी स्टॉक्स REC Ltd. और Power Finance Corporation (PFC) के शेयरों पर कवरेज शुरू की। आइये जानते इ स्टॉक्स पर क्या नए टारगेट्स दिए गए हैं।

ब्रोकरेज फर्म Emkay Global ने राज्य-स्वामित्व वाली पावर फाइनेंसिंग कंपनियों REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) के शेयरों पर खरीदारी की सलाह दी है।

दोनों, REC और PFC, वर्तमान में अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर ₹654 और ₹580 से 20% से अधिक नीचे हैं, जिन्हें इन्होंने जुलाई 2024 में छुआ था।

REC का मौजूदा भाव देखें तो ये करीब 518 रुपए प्रति शेयर है जबकि इसका टारगेट करीब 650 रुपए दिया गया है जो करीब 25 प्रतिशत की तेजी की संभावना जताता है। वहीं REC की बात की जाए तो मौजूदा भाव 459 रुपए प्रति शेयर है जबकि इसमें 31 प्रतिशत के उछाल के साथ 600 रुपए के नए टारगेट बताए गए हैं।

Emkay ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पावर कैपिटल एक्सपेंडिचर और लेंडिंग में नियंत्रित उभरता चक्र अब कायम रहेगा और दोनों REC और PFC इस प्रवृत्ति से प्रॉफिट उठाने के लिए एक आदर्श मार्ग प्रदान करते हैं।

Emkay की पॉजिटिव स्थिति तीन प्रमुख कारणों पर आधारित है:

FY23-32 के दौरान जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ₹33 लाख करोड़ से अधिक की योजनाबद्ध कैपेक्स, जिससे वृद्धि की लंबी राह और हाई विजिबिलिटी है।

पिछले साइकल से सीखे गए पाठ (जैसे प्रोजेक्ट गेस्टेशन रिस्क, PPA/FSA जोखिम, आदि), केंद्रीय सरकार के जरिए इस क्षेत्र में स्थिरता मुद्दे को हल करने के लिए कई सुधार, जो बिल चुकाने के मुद्दे को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, पावर क्षेत्र में बैंकों से निरंतर सौम्य प्रतिस्पर्धा और PFC और REC के जरिए अपनाई गई धीरे-धीरे विविधता की दिशा, एसेट क्वालिटी से संबंधित मुद्दों को लेकर उचित वैल्यूएशन प्रदान करते हैं, जिससे प्रॉफिटिबिलिटी के बारे में अधिक विश्वास बढ़ता है।

वैल्यूएशंस, भले ही अधिक हैं (एक साल के अनुमानित दिसंबर 2025 के लिए REC का प्राइस-टू-बुक वैल्यू 1.5x और PFC का स्टैंडअलोन 1.14x), लंबे समय के मीडियम टर्म 0.7x के मुकाबले, वृद्धि और प्रॉफिटिबिलिटी की प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए और पिछले मुद्दों के सॉल्यूएशन को देखते हुए ये उचित बने हुए हैं।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि लगातार डबल डिजिट लोन ग्रोथ, स्थिर मार्जिन, और बेहतर होती संपत्ति गुणवत्ता, क्षेत्र की कंपनियों के लिए मजबूत आय नजरिया का समर्थन करते हैं। लगातार लाभांश भुगतान और मजबूत रिटर्न रेश्यो बनाए रखने के बावजूद, Emkay का मानना है कि क्षेत्रीय खिलाड़ी अभी भी अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले छूट पर ट्रेड कर रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।