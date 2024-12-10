21 X 10 X 12 का Formula बनाएगा आपके बच्चे को करोड़पति!

बच्चे के जन्म के साथ ही पिता के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पहले बच्चे का मेडिकल खर्च, फिर पढ़ाई का खर्च उसके बाद शादी और उसे अपने पैरों को खड़ा करने की जिम्मेदारी इस सभी के लिए पैसों की जरूरत होती है। आप अपने बच्चे के सभी खर्चों को आसानी से पूरा कर सके इसके लिए बढ़िया फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है...सटीक फाइनेंशियल प्लानिंग से आप अपने बच्चों की सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं।

advertisement

म्यूचुअल फंड्स में छोटी SIP से जरिए आप अपने बच्चे के भविष्य में आने वाले सभी खर्चों से पार पा सकते हैं। इसके लिए आप अपने बच्चे के जन्म के साथ ही SIP शुरू कर सकते हैं...निवेश की शुरुआत आप 21 10 और 12 के फॉर्मूले से कर सकते हैं।

21x10x12 का मतलब है 21 साल की अवधि, 10 से मतलब है 10 हजार रुपये की SIP और 12 फीसदी का रिटर्न। ये फॉर्मूला आपके बच्चे को 21 साल की उम्र में करोड़पति बना सकता है...अगर आप इसी फॉर्मूले के आधार पर यानी 10 हजार की SIP, 21 साल के लिए करते है और 12 फीसदी का रिटर्न मिलता है तो आप 1 करोड़ 13 लाख का फंड जोड़ सकते हैं, इसमें आप 25 लाख 20 हजार का निवेश करेंगे और 88 लाख 66 हजार का फायदा आपको होगा।

अब सवाल ये भी है कि हर किसी व्यक्ति के लिए हर महीने 10 हजार की SIP करना मुमकिन नहीं होता है...किसी की कमाई कम होती और किसी की ज्यादा...ऐसे में आप अपनी महीने की कुल सैलरी या इनकम का 20 फीसदी तक SIP करनी होती है...अगर आपकी सैलरी 50 हजार या उससे ज्यादा है तो आप 10 हजार की SIP आसानी से कर सकते हैं..अगर हम तो आप स्टेप अप SIP का सहारा ले सकते हैं...इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी आप अपनी SIP बढ़ा सकते हैं।

मान लीजिए आप 4500 रुपये से SIP की शुरुआत करते है और हर साल 10 फीसदी SIP बढ़ाते है तो भी आप 21 साल बाद में 1 करोड़ 4 लाख रुपये का फंड जोड़ सकते है ये रकम भी 12 फीसदी सालाना रिटर्न के आधार पर निकाली है। यानी इनकम कम या ज्यादा इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता...बस आपको अपने लक्ष्य को हासिल करके लिए निवेश करना है...अगर ये मंशा रहेगी जो आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं...SIP में आपको घटाने बढ़ाने की सुविधा होती है तो आप अपनी कमाई के हिसाब से SIP कम या ज्यादा कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।