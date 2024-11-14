लिस्टिंग के बाद से 200% रिटर्न! इस रियल एस्टेट कंपनी पर ब्रोकरेज बुलिश

लिस्टिंग के बाद इस रिएल एस्टेट कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। जी हां हम बात कर रहे हैं सिग्नेटर ग्लोबल की। ब्रोकरेज ने सिग्नेचरग्लोबल (इंडिया)] पर अपना पॉजिटिव रुख बरकरार रखा है, क्योंकि इसने पिछले साल की इसी तिमाही में 19.94 करोड़ रुपये के घाटे के मुकाबले Q2FY25 में 4.11 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दर्ज किया है। कंपनी की बिक्री में 660% की भारी वृद्धि हुई और यह 749.29 करोड़ रुपये हो गई है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस ने सिग्नेचर ग्लोबल के लिए 2,000 रुपये का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है, जो मौजूदा बाजार मूल्य 1,306 रुपये के मुकाबले 50% से अधिक की बढ़त दर्शाता है। ब्रोकरेज ने कहा कि प्रबंधन ने प्री-सेल्स में 10,000 करोड़ रुपये और कलेक्शन में 6000 करोड़ रुपये के अपने वित्त वर्ष 25 की गाइडेंस को दोहराया है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट में कहा, "वित्त वर्ष 2025 में 3,800 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2026 में 7,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का भरोसा है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 में 16 एमएसएफ वितरित किए जाने की उम्मीद है, जिसका संभावित जीडीवी (सकल विकास मूल्य) 11,000 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, यह परियोजनाओं के लिए 35% का मिश्रित एम्बेडेड ऑपरेटिंग मार्जिन प्राप्त करने के लिए आश्वस्त है।" वित्त वर्ष 2025 के लिए, सकल ऋण वर्तमान में 1000 करोड़ रुपये से घटकर 500-600 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

27 सितंबर, 2023 को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने वाले कंपनी के शेयरों में उनके निर्गम मूल्य 385 रुपये के मुकाबले 226% से अधिक की वृद्धि हुई है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपने लक्ष्य मूल्य को 1,905 रुपये से बढ़ाकर 2,007 रुपये कर दिया है। 12 नवंबर को एक रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कहा कि सिग्नेचर ग्लोबल ने वित्त वर्ष 2021-24 में 63% बिक्री बुकिंग सीएजीआर दिया है, जो कि मुख्य रूप से किफायती या मध्यम आय वाले आवास परियोजनाओं के माध्यम से है। इसने अब सेक्टर 71, गुरुग्राम में अपने टाइटेनियम प्रोजेक्ट और सोहना, गुरुग्राम में डैक्सिन विस्टास प्रोजेक्ट के लॉन्च से प्रेरित होकर H1FY25 की बिक्री बुकिंग 5,900 करोड़ रुपये हासिल की है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा, "वित्त वर्ष 24-28 के दौरान 45,000 करोड़ रुपये से अधिक के संचयी जीडीवी के साथ परियोजनाओं की अपनी मजबूत लॉन्च पाइपलाइन को देखते हुए, हम वित्त वर्ष 24-27 ई के दौरान 21% बिक्री बुकिंग सीएजीआर का अनुमान लगाते हैं, जो वित्त वर्ष 25-27 के दौरान सालाना 11,000-13,000 करोड़ रुपये के बीच है। मजबूत एच1एफवाई25 परिणाम को ध्यान में रखते हुए, हम वित्त वर्ष 25/26 ई की बिक्री बुकिंग को 7% बढ़ाकर क्रमशः 10,800 करोड़ रुपये और 11,400 करोड़ रुपये कर देते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

