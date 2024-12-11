2025 के लिए 10 Multibagger Stocks जो निवेशकों को बनाएंगे मालामाल! चूक न जाना मौका

ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने 2025 के लिए 10 बॉटम-अप स्टॉक्स की लिस्ट जारी की है, जिन पर निवेशकों को दांव लगाना चाहिए। इनमें निफ्टी के नाम जैसे मारुति सुजुकी लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड से लेकर व्यापक बाजार के कई बड़े नाम शामिल है। इन स्टॉक्स का संभावित अपसाइड 2025 के लिए 9% से लेकर 50% तक हो सकता है। यहां इन नामों पर एक नजर डालते हैं।

Samvardhana Motherson

JM Financial ने इस स्टॉक का ₹210 का टारगेट प्राइस रखा है, जो वर्तमान स्तरों से 25.7% का संभावित अपसाइड दर्शाता है। यह आउटपरफॉर्मेंस उच्च सामग्री प्रति व्हीकल्स के कारण है, जो प्रीमियमाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से है। कंपनी, अपनी वैश्विक उपस्थिति, व्यापक ग्राहक आधार और विस्तारित उत्पाद पोर्टफोलियो के साथ एक बहुवर्षीय ग्रोथ अवसर प्रस्तुत करती है।

Ahluwalia Contracts

JM Financial ने इस स्टॉक का ₹1,315 का टारगेट प्राइस रखा है, जो वर्तमान स्तरों से 22.7% का संभावित अपसाइड दर्शाता है। ब्रोकरेज 2024-2027 के वित्तीय वर्ष में 30% का (EPS) CAGR अनुमानित कर रहा है, जो मजबूत राजस्व वृद्धि और बेहतर प्रोजेक्ट मिक्स के कारण है।

Axis Bank

JM Financial ने एक्सिस बैंक पर ₹1,425 का टारगेट प्राइस रखा है, जो 22.5% का संभावित अपसाइड दर्शाता है। बैंक की तरलता की तंगी, ऑपेक्स में कमी और क्रेडिट लागत पर नियंत्रण करने की क्षमता इसे प्रतिस्पर्धियों पर आउटपरफॉर्म करने में मदद करेगी। JM Financial का मानना है कि वर्तमान स्तरों से मूल्यांकन में बहुत कम गिरावट होगी।

Maruti Suzuki

JM Financial का मानना है कि भारत के सबसे बड़े यात्री कार निर्माता के लिए 35% का अपसाइड हो सकता है और इसने ₹15,250 का टारगेट प्राइस रखा है। ब्रोकरेज के अनुसार, पावरट्रेन मिक्स में अनुकूल बदलाव अभी तक बाजार द्वारा सही से पहचाना नहीं गया है, और इसे संचालन में अच्छे लाभ की उम्मीद है।

KPIT Tech

इस स्टॉक के लिए ₹2,040 का लक्ष्य 33.1% के संभावित अपसाइड को दर्शाता है। JM Financial का मानना है कि हाल के संकटों के बावजूद, KPIT 2024-2027 के वित्तीय वर्ष में 17% के रेवेन्यू सीएजीआर को बनाए रखेगा। ऑपरेटिंग लीवरेज और ऑफशोरिंग इसके मार्जिन विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कारक होंगे।



Zee Entertainment

ज़ी एंटरटेनमेंट के शेयर अपने शिखर से आधे से भी कम हो चुके हैं और JM Financial ने इस स्टॉक का ₹200 का टारगेट प्राइस रखा है, जो वर्तमान स्तरों से 41% का संभावित अपसाइड दर्शाता है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी के मर्जर संबंधित निपटान के बाद ज़ी के मुनाफे में सुधार होगा और एक बार का खर्च अब खत्म हो चुका है।

Havells

JM Financial ने इस स्टॉक का ₹2,031 का टारगेट प्राइस रखा है, जो वर्तमान स्तरों से 18.4% का संभावित अपसाइड दर्शाता है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि निर्माण गतिविधियों में तेजी, मांग में सुधार और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि के कारण हैवेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा।

Cyient DLM

इस स्टॉक का एक उच्चतम रिटर्न संभावित है, और JM Financial ने ₹960 का टारगेट प्राइस रखा है, जो वर्तमान कीमत से 45% का अपसाइड दर्शाता है। कंपनी अपनी अनैतिक विस्तारों के माध्यम से राजस्व में विविधता ला रही है, जिसके कारण इसका राजस्व, EBITDA और नेट प्रॉफिट सीएजीआर 44%, 54% और 66% तक हो सकता है।

BHEL

सरकारी कंपनी का ₹371 का टारगेट प्राइस वर्तमान स्तरों से 49% का संभावित अपसाइड दर्शाता है। कंपनी को अपने बढ़ते और कार्यान्वयन योग्य ऑर्डर बुक, कार्यान्वयन में तेजी और बेहतर मार्जिन के कारण पुनः विकास की दिशा में बढ़ते हुए देखा जा रहा है।



Metropolis

JM Financial ने इस स्टॉक का ₹2,500 का टारगेट प्राइस रखा है, जो वर्तमान स्तरों से 14.3% का संभावित अपसाइड दर्शाता है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि 2024-2027 के वित्तीय वर्ष में 30% का ईपीएस सीएजीआर होगा और 2025-2027 के वित्तीय वर्ष में 25% का ईपीएस सीएजीआर होगा।