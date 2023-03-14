अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक (SVB) के डूबने का झटका

scorecardresearch
New Delhi,UPDATED: Mar 28, 2023 17:50 IST
शेयरहोल्डर्स ने SVB के पैरेंट एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप और इसके सीईओ Greg Becker और सीएफओ Daniel Beck के खिलाफ याचिका दायर किया है। शेयरहोल्डर्स ने बैंक की सेहत से जुड़ी अहम जानकारियों को छुपाने पर यह याचिका कैलिफोर्निया के सैन जोस में फेडरल कोर्ट में दायर किया है।

SILICON VALLEY BANK ने दो दिन पहले निवेश की बिक्री से 180 करोड़ डॉलर के नेट लॉस का खुलासा किया था जिसने मार्केट को चौंका दिया। इसके अलावा बैंक के इस खुलासे ने भी चौंका दिया था कि रिडेम्प्शन यानी निकासी के रिक्वेस्ट्स को पूरा करने के लिए इसने पूंजी जुटाने की योजना तैयार की थी। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने का झटका अब इसकी पैरेंट ग्रुप और सीईओ- सीएफओ को भी लगा है। शेयरहोल्डर्स ने एसवीबी के पैरेंट एसवीबी के पैरेंट एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप और इसके सीईओ Greg Becker और सीएफओ Daniel Beck के खिलाफ याचिका दायर किया है। शेयरहोल्डर्स ने बैंक की सेहत से जुड़ी अहम जानकारियों को छुपाने पर यह याचिका कैलिफोर्निया के सैन जोस में फेडरल कोर्ट में दायर किया है। Silicon Valley Bank की बुरी सेहत के मद्देनजर शुक्रवार 10 मार्च को अमेरिका नियामक ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है।

शेयरधारकों के नुकसान के भरपाई की मांग

सोमवार को दायर इस याचिका में Chandra Vanipenta के नेतृत्व में शेयरधारकों का कहना है कि कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली बैंक ने जानकारियां छिपाई हैं । बैंक यह खुलासा करने में फेल रहा कि कैसे बढ़ते ब्याज दरें उसके बिजनेस मॉडल को कमजोर कर देंगी और अलग-अलग क्वाइंट बेस वाले बैंको की तुलना में इसे बदतर बना देंगी । इस याचिका के जरिए 16 जून 2021 से 10 मार्च 2023 के बीच एसवीबी निवेशकों को हुए नुकसान के भरपाई की मांग की गई है।

Mar 14, 2023