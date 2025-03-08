scorecardresearch
BT TV
Newsपर्सनल फाइनेंसWomen's day 2025: महिलाओं ने तोड़ी रूढ़ियां, आज हर सेक्टर में सबसे आगे

Women's day 2025: महिलाओं ने तोड़ी रूढ़ियां, आज हर सेक्टर में सबसे आगे

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 8, 2025 10:00 IST
महिला दिवस के मौके पर हमें उन भारतीय महिलाओं को सराहना चाहिए, जिन्होंने फाइनेंस, लीडरशिप और बिजनेस सेक्टर में अपना खास मुकाम बनाया है। पहले महिलाएं घर तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब वे समझदारी से इन्वेस्ट कर रही हैं, अपना बिजनेस चला रही हैं और फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बन रही हैं। घर का बजट संभालने से लेकर बड़े कारोबार को लीड करने तक, यह बदलाव महिलाओं की मेहनत, हिम्मत और सोच में आए बदलाव को दर्शाता है।

बदलता समय, बदलती सोच

पहले समाज में ऐसा माना जाता था कि पैसे से जुड़े बड़े फैसले पुरुष ही लेते हैं। महिलाएं ज्यादातर घरेलू खर्च तक सीमित थीं। लेकिन अब समय बदल रहा है। आज की महिलाएं न सिर्फ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी में निवेश कर रही हैं, बल्कि फाइनेंस से जुड़े फैसलों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स ने इस बदलाव को और आसान बना दिया है, जिससे महिलाएं खुद से फाइनेंस फैसले ले पा रही हैं।

महिलाएं अब समझदारी से निवेश कर रही हैं

आज की महिलाएं फाइनेंशियल फ्रीडम को महत्व दे रही हैं। वे म्यूचुअल फंड, SIP और शेयर बाजार में समझदारी से निवेश कर रही हैं। वे प्लान्ड तरीके से पैसा लगाती हैं और आमतौर पर सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनती हैं, जिससे उन्हें फ्यूचर में अच्छा फायदा मिलता है।

महिलाएं अब लीडर भी बन रही हैं

न केवल निवेश, बल्कि लीडरशिप के मामले में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। कई भारतीय महिलाएं आज बड़े बिजनेस चला रही हैं, कंपनियों की CEO बन रही हैं और बड़े स्तर पर फैसले ले रही हैं। पहले सिर्फ पुरुषों को लीडरशिप की भूमिकाओं में देखा जाता था, लेकिन अब महिलाएं भी इस सोच को बदल रही हैं।

समाज की सोच बदल रही है

हालांकि फिनट्राम ग्लोबल एलएलपी की मैनेजिंग पार्टनर सुश्री स्वाति ढींगरा का मानना है कि अब भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के लिए सीमित अवसर। लेकिन शिक्षा, जागरूकता और सही समर्थन से महिलाएं इन बाधाओं को दूर कर रही हैं। अब परिवारों में बेटियों को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है जितना बेटों को। पहले बिजनेस का वारिस सिर्फ बेटों को माना जाता था, लेकिन अब बेटियां भी इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं।

आगे का रास्ता

सुश्री स्वाति ढींगरा ने कहा कि अगर भारत को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाना है, तो महिलाओं को निवेश, बिजनेस और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए और अवसर देने होंगे। वित्तीय संस्थानों, सरकार और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाएं अपने सपनों को पूरा कर सकें। जैसे-जैसे महिलाएं रूढ़ियों को तोड़ रही हैं, वे यह साबित कर रही हैं कि सफलता का कोई जेंडर नहीं होता—सिर्फ आत्मविश्वास और मेहनत मायने रखती है।
 

Priyanka Kumari
Mar 8, 2025