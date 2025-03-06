Women’s Day 2025: 31 मार्च को बंद हो जाएगी महिलाओं की यह धांसू स्कीम, फटाफट करें निवेश

महिलाओं को फाइनेंशियल तौर से सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना (Mahila Samman Savings Certificate - MSSC) शुरू की थी। यह योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई और 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। इसका मतलब है कि अगर किसी महिला को निवेश करना है तो वह 31 मार्च 2025 तक ही निवेश कर सकते हैं।

advertisement

अगर आप इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day) पर अपनी पत्नी, बहन, बेटी या मां को कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं, तो यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह स्कीम सिक्योर भी है और इसमें अच्छा रिटर्न भी मिलता है।

महिला सम्मान बचत पत्र योजना की विशेषताएं (Benefits of Mahila Samman Savings Certificate)

यह योजना केवल महिलाओं और बालिकाओं के लिए है। इसमें 7.5 फीसदी का सालाना ब्याज (Interest Rate) मिलता है, जो कई दूसरे योजनाओं की तुलना में ज्यादा है। इस स्कीम में न्यूनतम ₹1,000 से लेकर अधिकतम ₹2,00,000 तक (Investment Limit) इन्वेस्ट किया जा सकता है।

स्कीम का टेन्योर यानी मैच्योरिटी पीरियड (Maturity Period) 2 साल है। इसक मतलब है कि स्कीम में कम समय में अच्छा रिटर्न मिलता है। यह योजना पूरी तरह से सरकारी गारंटी (Government Guarantee) के साथ आती है, यानी कोई रिस्क नहीं है। इसके अलावा योजना में टीडीएस (TDS - Tax Deducted at Source) भी नहीं कटेगा, लेकिन (80C Tax Exemption) के तहत टैक्स छूट नहीं मिलेगी।

कौन खोल सकता है खाता? (Eligibility Criteria)

18 वर्ष से ज्यादा कोई भी महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है। अगर लड़की नाबालिग है, तो उसकी माता, पिता या अभिभावक उसके नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक महिला अपने नाम से एक से ज्यादा अकाउंट (Multiple Accounts) ओपन करवा सकती है, लेकिन दो अकाउंट के बीच कम से कम तीन महीने का अंतर होना जरूरी है।

ये दस्तावेज हैं जरूरी (Required Documents)

आधार कार्ड (Aadhaar Card)



पैन कार्ड (PAN Card)



पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)



आवेदन पत्र (Application Form)

कैसे करें अप्लाई? (How to Apply for Mahila Samman Savings Certificate)

बैंक (Bank) या पोस्ट ऑफिस (Post Office) में जाकर अकाउंट खुलवाया जा सकता है।

एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर सभी दस्तावेजों के साथ डिपॉजिट करें।

अकाउंट खोलने के बाद इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट (Investment Certificate) दिया जाएगा।

यह योजना उन महिलाओं के लिए खास है जो कम समय में बढ़िया रिटर्न चाहती हैं। खासकर, नौकरीपेशा और हाउस वाइफ के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है।