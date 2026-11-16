AI से आपकी नौकरी ही नहीं, बुढ़ापे की बचत भी खतरे में? Schroders की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों का काम आसान बना रहा है, लेकिन इससे नौकरियों पर बढ़ता खतरा अमेरिकी शेयर बाजार के लिए नई मुश्किल पैदा कर सकता है। ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी Schroders की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर AI के कारण ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की नौकरियां जाती हैं, तो शेयर बाजार में हर साल आने वाला अरबों डॉलर का निवेश प्रभावित हो सकता है।

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नौकरी जाने से शेयर बाजार को कैसे होगा नुकसान?

अमेरिका में लाखों कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा रिटायरमेंट के लिए निवेश करते हैं। यह पैसा 401(k) और IRA जैसे खातों के जरिए शेयर बाजार में भी पहुंचता है।

Schroders के मुताबिक, ज्यादा कमाई वाले कर्मचारी हर साल करीब 200 से 300 अरब डॉलर अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश करते हैं।

2025 के अंत तक अमेरिका में रिटायरमेंट से जुड़ी कुल संपत्ति करीब 49.1 ट्रिलियन डॉलर थी। वहीं, अमेरिकी शेयर बाजार की वैल्यू लगभग 59.6 ट्रिलियन डॉलर थी।

2024 में रिटायरमेंट खातों में करीब 980 अरब डॉलर जमा हुए, जिनमें से अनुमानित 478 अरब डॉलर अमेरिकी शेयरों की खरीद में लगे।

AI से सबसे ज्यादा खतरा किन कर्मचारियों को?

रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारी रिटायरमेंट बचत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कंपनियों के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले 20 फीसदी कर्मचारियों को नियोक्ताओं के कुल रिटायरमेंट योगदान का लगभग 44 फीसदी मिलता है।

फाइनेंस, इंश्योरेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में रिटायरमेंट योजनाओं में भागीदारी ज्यादा है। इन क्षेत्रों की कई नौकरियों पर AI ऑटोमेशन का असर पड़ सकता है।

रिपोर्ट में एक ऐसे संभावित हालात का अध्ययन किया गया है, जिसमें AI के तेजी से इस्तेमाल के कारण 2030 तक अमेरिका की बेरोजगारी दर 10 फीसदी पहुंच सकती है। हालांकि, यह कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है।

शेयर बाजार में कितना निवेश घट सकता है?

Schroders के अनुमान के मुताबिक, अगर जोखिम वाले रिटायरमेंट निवेश में 10 फीसदी कमी आती है, तो अमेरिकी शेयरों में सालाना निवेश 20 से 30 अरब डॉलर घट सकता है।

वहीं, 25 फीसदी कमी होने पर 50 से 75 अरब डॉलर और 50 फीसदी कमी होने पर 100 से 150 अरब डॉलर तक का सालाना निवेश प्रभावित हो सकता है।

ये संभावित नए निवेश में कमी के अनुमान हैं, बाजार से पैसे निकलने के नहीं।

निवेशकों के लिए क्या है चेतावनी?

रिपोर्ट के मुताबिक, AI से कंपनियों की कमाई बढ़ सकती है, लेकिन नौकरियां घटने से नियमित निवेश कमजोर पड़ सकता है। इसलिए निवेशकों को AI कंपनियों के मुनाफे के साथ रोजगार, सैलरी और रिटायरमेंट बचत के रुझानों पर भी नजर रखनी होगी।