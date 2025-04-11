scorecardresearch
BT TV
New Tax Regime अपनाने के बाद भी Post Office पर ब्याज टैक्स फ्री, जानिए कैसे?

कई टैक्सपेयर को लगता है कि वह न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं पा सकते हैं। जबकि, ऐसा नहीं है। हम आपको आर्टिकल में एक ऐसे सेक्शन के बारे में बताएंगे जिसके तहत आप आसानी से टैक्स कटौती का फायदा उठा सकते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 11, 2025 11:40 IST
Tax Benefit

सरकार ने जब साल 2020 में न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) शुरू की, तो ज्यादातर लोगों को लगा कि इसमें छूट और टैक्स बचाने के मौके नहीं मिलते। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे नियम के बारे में बताएंगे, जिसके तहत आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट (Post Office Savings Account) पर ब्याज से टैक्स छूट पा सकते हैं।

न्यू टैक्स रिजीम में मिल रही है ये छूट

भले ही न्यू टैक्स रिजीम में Section 80C, 80D, HRA, LTA जैसे ज्यादातर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते, लेकिन Section 10(15) के तहत एक खास छूट अब भी लागू है। इस नियम के मुताबिक, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोला है तो वहां से मिलने वाले ब्याज (interest income) पर एक तय सीमा तक टैक्स नहीं देना होता।

कितनी छूट मिलती है?

अगर आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट सिंगल (Single Account) है, तो ₹3,500 तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर अकाउंट ज्वाइंट (Joint Account) है तो यह लिमिट ₹7,000 तक हो जाती है। इस छूट का फायदा आप नई और पुरानी दोनों टैक्स रिजीम में ले सकते हैं।

80TTA और 80TTB का क्या?

इनकम टैक्स एक्ट के 80TTA और 80TTB जैसी छूटें केवल ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में मिलती हैं। सेक्शन 80TTA के तहत ₹10,000 तक का ब्याज टैक्स फ्री है। वहीं, सेक्शन 80TTB के तहत ₹50,000 तक का ब्याज टैक्स फ्री है।

न्यू टैक्स रिजीम में ये दोनों छूट नहीं मिलतीं। लेकिन पोस्ट ऑफिस ब्याज पर Section 10(15) की छूट मिलती है, जो बहुत कम लोग जानते हैं।

ITR भरते समय क्या ध्यान रखें?

अगर आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से ब्याज कमाया है और वो ऊपर बताई गई लिमिट के अंदर है, तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम (taxable income) में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन आपको इसे ITR फॉर्म में “Exempt Income” सेक्शन में दिखाना जरूरी है। अगर ब्याज इससे ज्यादा हुआ तो जो अतिरिक्त पैसा होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा।

2025 के नए इनकम टैक्स बिल में भी मिली जगह

सरकार ने फरवरी 2025 में नया इनकम टैक्स बिल (Income Tax Bill 2025) पेश किया है। इसमें नियमों को आसान बनाया गया है। अच्छी बात ये है कि इसमें भी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से मिलने वाले ब्याज पर छूट को बरकरार रखा गया है। इसका मतलब है कि ये छूट अब भी पूरी तरह लागू है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 11, 2025