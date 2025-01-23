Mutual Fund: 250 रुपये में शुरू करें SIP? SEBI ने कंसल्टेशन पेपर पर मांगे सुझाव

निवेश के लिए वर्तमान में म्यूचुअल फंड्स (Mutual Fund) काफी पॉपुलर ऑप्शन हैं। इसमें निवेशकों को शानदार रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड के स्मॉल टिकट सिस्टेमेटिक इनवेस्टमेंट प्लान में करोड़ों लोग निवेश करते हैं। SIP की बढ़ते पॉपुलरिटी को देखते हुए अब बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने कंस्लटेशन फॉर्म जारी किया है। इस पेपर पर सेबी ने निवेशकों से सुझाव मांगा है।

कब तक दे सकतें हैं सुझाव

सेबी ने 22 जनवरी को कंसल्टेशन फॉर्म जारी किया है। कंसल्टेशन पेपर पर सेबी ने लोगों से राय मांगी है कि क्या 250 रुपये से SIP शुरू करें? सेबी को उम्मीद है कि इस पेपर पर कई निवेशकों के सुझाव आएंगे। इस प्रस्ताव पर 6 फरवरी 2025 तक सुझाव दे सकेंगे।

क्या 250 रुपये का शुरू करें SIP?

वर्तमान में एसआईपी की न्यूनतम निवेश राशि 500 रुपये है। अब सेबी ने 250 रुपये के न्यूनतम एसआईपी के लिए प्रस्ताव पेश किया है। जनवरी में ही सेबी के चेयरपर्सन ने कहा था कि जल्द ही 250 रुपये की एसआईपी स्कीम लॉन्च हो सकती है।

प्रस्ताव के अनुसार एएमसी के लिए ब्रेक ईवन टाइम और कम करने और एसआईपी को बढ़ावा देने के लिए इनवेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड से भी मदद दी जा सकती है। सेबी का अनुमान है कि एएमसी को स्मॉल टिकट एसआईपी का ब्रेक ईवन 2 साल में हासिल हो सकता है।

वर्तमान में यह छोटी SIP स्कीम मासिक आधार पर डिजाइन किया गया है। आगे चलकर यह स्कीम 2 महीने में दो बार के आधार पर पेश किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।