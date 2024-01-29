Small Business Ideas : ये रहे साल 2023 भारत में सबसे सफल स्मॉल बिज़नेस !

साल 2023 कारोबार के लिए एक अच्छा साल माना गया है। साल के दौरान कई नए स्टार्ट्अप सहित कई नए कारोबार खोले गए है। 2024 में भी लोग कारोबार से नयी उम्मीद लगा बैठे है। आम लोग भी अब कारोबार पर खास ध्यान देने लगे है। तो चलिए आज हम बात करते है साल 2023 के नए सफल कारोबार के बारे में जानते है।

1. ब्रेकफास्ट ज्वाइंट

जीवन की तीन बुनियादी आवश्यकताओं में से एक खानपान, व्यवसाय के लिए एक बेहतर विकल्प है। इसलिए, छोटे पैमाने पर बिज़नेस शुरू करने के लिए ब्रेकफास्ट ज्वाइंट एक अच्छा बिज़नेस है। इस बिज़नेस में जब तक अच्छा भोजन परोसा जाएगा तब तक आपके पास ग्राहकों की कमी कभी नहीं होगी। बेशक, एक स्टार्ट-अप बिज़नेस के लिए आपके पास बहुत से खाने के विकल्प या बड़ी मेन्यू-लिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी शुरुआत केवल खाने के कुछ विकल्पों के साथ की जा सकती है, जैसे कि पारंपरिक नाश्ता जिसके साथ स्नैक्स भी रखे जा सकते है। अगर आपके पास फण्ड की कमी है तो आप बिज़नेस लोन भी ले सकते हैं।

2. जूस पॉइंट / शेक्स काउंटर

जैसे-जैसे लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरुक हो रहे हैं, वैसे-वैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स के विकल्प के रूप में ताज़ा जूस एक लोकप्रिय स्वस्थ कोल्ड ड्रिंक के तौर पर उभर रहा है। यही वजह है कि जूस पॉइंट जैसे व्यवसायों ने भारत में सफ़ल स्मॉल बिज़नेस के रूप में जगह बनाई है।

3. सिलाई / कढ़ाई

ये एक और प्रमुख बिज़नेस है जो जीवन की मूलभूत ज़रूरतों से संबंधित है। सिलाई और कढ़ाई का बिज़नेस स्टार्ट-अप बिज़नेस के रूप में दशकों से चलता आ रहा है। आमतौर पर यह बिज़नेस घरों में ही खोल लिया जाता है, और इन लोगों को बुटीक की ओर से ऑर्डर मिलता है। जैसा कि ये बिज़नेस पहले से ही चलता आ रहा है, इसलिए इसे बड़े स्तर पर भी करने में ज़्यादा जोखिम नहीं है। विशेष रूप से बड़े शहरों में, जहां सिलाई – कढ़ाई की बहुत मांग है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आप मुद्रा लोन की सहायता भी ले सकते हैं, सरकार ये लोन इस तरह के व्यवसायों को खोलने या उन्हें बढ़ाने के लिए देती हैं।

4. ऑनलाइन बिज़नेस

वर्तमान में इंटरनेट से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और ज़्यादातर व्यवसाय ऑनलाइन भी मौजूद हैं। यह साबित हो चुका है कि, ऑनलाइन उपस्थिति वाले स्मॉल बिज़नेस उन व्यवसाय से बेहतर हैं जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है, तो अब इस तरह के छोटे बिज़नेस भी शुरू हो रहे हैं जो इन ऑनलाइन मौजूद व्यवसायों को अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया विशेषज्ञ, ब्लॉगर्, वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलेपर की डिमांड इन दिनों ज़्यादा है। ऐसे व्यवसायों को केवल बुनियादी कंप्यूटर प्रणाली, सॉफ्टवेयर और हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है। घोस्ट राइटिंग, फ्री-लांसिंग और ऑनलाइन ट्रांसलेशन सर्विस जैसे व्यवसायों को सफलतापूर्वक ऑनलाइन चलाया जा सकता है।



5. ब्लॉगिंग

अगर आपको घर बैठे पैसे कमाने के लिए इंटरनेट आधारित छोटा बिज़नेस करना है तो आप ब्लॉगिंग, वी-लॉगिंग के ज़रिए बिज़नस कर सकते हैं। यहां दिलचस्प बात ये है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस विषय पर लिखते हैं या किसके बारे में वीडियो बनाते हैं। यहां तक कि बहुत से बड़े कलाकार भी हैं, जो अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए इसे एक अच्छा तरीका मानते है, जिनमें स्टैंड-अप कॉमेडियन भी शामिल हैं। उद्देश्य यही होता है कि दिलचस्प कॉन्टेंट के माध्यम से व्लॉग के दर्शकों या ब्लॉग के पाठकों की संख्या बढ़े। कुछ व्लॉग प्लेटफार्मों के मामले में दर्शकों की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाता है। जबकि अधिकांश ब्लॉग के मामले में, गूगल एडसेंस के माध्यम से विज्ञापन मिलते हैं।

6. फोटोग्राफी

कभी-कभी आपका शौक आपको पैसा कमाने में मदद कर सकता है, बस आपको इसे एक पेशा बनाने और एक व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाने के लिए अपने शौक पर कुछ अतिरिक्त समय लगाने की आवश्यकता होती है। फोटोग्राफी उन शौक में से एक है जो पेशे में बदला जा सकता है। इसके लिए एकमात्र निवेश एक बेहतर कैमरा होगा, जिससे फोटोग्राफी की जाएगी। बाकी सब आपकी सटीकता और तस्वीरें लेने का टैलेंट है जो आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बना देगा।

7. योग प्रशिक्षक

योग का ज्ञान और सभी ‘योग आसनों’ का अभ्यास करने की आदत एक अच्छे योग प्रशिक्षक के गुण होते हैं। योग को सभी स्ट्रेस बस्टर तकनीकों से बेहतर माना जाता है और दुनियाभर में इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। योग प्रशिक्षकों की भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी अधिक डिमांड हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कोई निवेश नहीं करना पड़ता है।

8. मैरिज ब्यूरो

शादी के ऑनलाइन पोर्टल्स के अलावा, छोटे शहरों और कस्बों में वेडिंग ब्यूरो अधिक प्रचलित हैं। परिवार कोई भी फैसला करने से पहले व्यक्तिगत रूप से अन्य परिवारों से मिलने पर विचार करते हैं। इसलिए, स्मॉल ऑफिस स्पेस, 1-2 स्टाफ मेंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपके कॉन्टेक्ट्स आपको एक सफल व्यवसायी बना सकते हैं।

9. ट्रैवल एजेंसी

ट्रैवल एजेंसी के लिए कुछ सर्टिफिकेट और एक आकर्षक ऑफिस चाहिए होता है। जब लोग घूमने जाते हैं तो उनका एक उद्देश्य ये भी होता है कि वो किसी तरह के पेचीदा काम में ना फंसे और रिलैक्स रह सकें, इसलिए ट्रैवल से लेकर होटल बुकिंग तक के लिए लोग ट्रैवल एजेंसी की सेवाएँ लेना पंसद करते हैं। सफल ट्रैवल एजेंट वह है जो दूसरों को आसानी और सुविधा के साथ यात्रा करवा सकता है। आपके पास दुनिया भर की उन जगहों की जानकारी होनी चाहिए जहाँ लोग यात्रा करना चाहते हैं। यह वर्तमान में सबसे कामयाब छोटे व्यवसायों में से एक है।

10. रियल एस्टेट एजेंट

यदि आप एक अच्छे सेल्सपर्सन हैं और लोगों को निवेश करने या घर खरीदने के लिए मना सकते हैं, तो यह व्यवसाय आपके लिए ही है। ऑफिस खरीदना या किराये पर लेना इसमें एकमात्र निवेश है, इसके अलावा आपको कई प्रकार की प्रॉपर्टी और डॉक्युमेंटेशन प्रोसेस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे रियल एस्टेट ऐजेंट बन सकते हैं। पब्लिक रिलेशन और कम्युनिकेशन अच्छा होने से आपको एक सफल रियल एस्टेट एजेंट बनने में मदद मिलती है।