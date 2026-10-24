Home Loan: ₹50 लाख का लोन लिया है? हर साल बस एक एक्स्ट्रा EMI भरने से बच सकता है लाखों का ब्याज!

अगर आपने 50 लाख रुपये का होम लोन लिया है और हर साल एक अतिरिक्त EMI जमा करते हैं, तो क्या इससे ब्याज का बोझ कम हो सकता है? जानिए अतिरिक्त EMI भरने से आपके लोन की अवधि और कुल ब्याज पर कितना असर पड़ सकता है।

अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। लेकिन घर खरीदने के लिए अगर होम लोन लेना पड़े, तो उसे चुकाने में कई साल लग जाते हैं। खासकर लंबे समय के होम लोन में शुरुआती वर्षों की EMI का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता है।

advertisement

ऐसे में अगर आप हर महीने की EMI बढ़ाए बिना ब्याज का बोझ कम करना चाहते हैं, तो हर साल एक अतिरिक्त EMI जमा करने का विकल्प अपना सकते हैं। आइए एक आसान उदाहरण से समझते हैं कि इससे कितना फायदा हो सकता है।

₹50 लाख के होम लोन का गणित समझिए

मान लीजिए राम एक आईटी कंपनी में नौकरी करते हैं। उन्होंने घर खरीदने के लिए बैंक से 50 लाख रुपये का होम लोन लिया है।

उनके लोन की जानकारी इस प्रकार है:

लोन की रकम: ₹50,00,000

सालाना ब्याज दर: 8.5%

लोन की अवधि: 20 साल

मासिक EMI: लगभग ₹43,391

इस हिसाब से राम को 20 साल में करीब 54.14 लाख रुपये सिर्फ ब्याज के रूप में चुकाने होंगे। यानी 50 लाख रुपये के लोन पर उनकी कुल भुगतान राशि लगभग 1.04 करोड़ रुपये हो जाएगी।

हर साल एक अतिरिक्त EMI भरने से क्या होगा?

आमतौर पर होम लोन लेने वाले लोग साल में 12 EMI जमा करते हैं। लेकिन अगर राम हर साल एक अतिरिक्त EMI भरते हैं, तो यह रकम उनके बकाया मूलधन को कम करने में मदद करेगी।

मूलधन कम होने से आगे लगने वाला ब्याज भी घट सकता है। अगर बैंक EMI की रकम समान रखकर लोन की अवधि कम करता है, तो राम अपना कर्ज तय समय से पहले चुका सकते हैं।

हालांकि, वास्तविक बचत इस बात पर निर्भर करेगी कि अतिरिक्त EMI कब जमा की जाती है और बैंक उसे कैसे समायोजित करता है।

एक अतिरिक्त EMI से कितनी होगी बचत?

नीचे दिए गए आंकड़े मूल उदाहरण के अनुमान हैं। इन्हें अंतिम गणना नहीं मानना चाहिए।

जरूरी बात: इस उदाहरण में दी गई अतिरिक्त EMI की बचत और अवधि के आंकड़ों को बैंक के वास्तविक अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल से जांचना जरूरी है। नियमित रूप से हर साल एक अतिरिक्त EMI भरने पर वास्तविक बचत इससे अलग हो सकती है।

क्या हर साल एक अतिरिक्त EMI भरना फायदेमंद है?

अगर आपकी कमाई और घरेलू बजट इसकी इजाजत देते हैं, तो हर साल एक अतिरिक्त EMI जमा करना फायदेमंद हो सकता है।

advertisement

इससे होम लोन का बकाया मूलधन तेजी से घटता है और कुल ब्याज कम हो सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास एक साथ बहुत बड़ी रकम हो। आप हर महीने थोड़े पैसे बचाकर साल के अंत में अतिरिक्त भुगतान कर सकते हैं।

हालांकि, अतिरिक्त EMI भरने से पहले बैंक से यह जरूर पूछें कि रकम सीधे मूलधन में समायोजित होगी या नहीं। साथ ही, प्रीपेमेंट से जुड़ी शर्तें भी समझ लें।

ध्यान दें: होम लोन पर अतिरिक्त भुगतान करने से पहले अपनी इमरजेंसी सेविंग और दूसरे जरूरी खर्चों का ध्यान रखना भी जरूरी है।