PNB Interest Rates: SBI के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने किया सस्ता ब्याज दर, चेक करें लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 10 फरवरी 2025 से अपने रिटेल लोन (Retail Loan) की ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक ने कस्टमर को किफायती फाइनेंशियल सॉल्यूशन देने और बाजार के बदलते माहौल को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। आज पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी हुई प्रेस रिलीज में नए ब्याज दर की जानकारी मिली है।

होम लोन दरों में बदलाव (PNB Home Loan Interest Rate)

PNB ने होम लोन की ब्याज दर 8.15% प्रति वर्ष से शुरू की है। ग्राहक ₹5 करोड़ तक का लोन बिना प्रोसेसिंग शुल्क, बिना दस्तावेज़ शुल्क और बिना प्री-पेमेंट पेनल्टी के ले सकते हैं। PNB Digi Home Loan योजना के तहत यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी।

युवा पेशेवरों के लिए PNB Gen-Next होम लोन के तहत आवेदक की पात्रता से 1.25 गुना अधिक लोन मिल सकता है, जिसकी चुकाने की अवधि 30 साल तक हो सकती है।

PNB Max Saver में कस्टमर को ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है और न्यूनतम ब्याज दर 8.30% प्रति वर्ष है। बैंक ने सभी होम लोन स्कीम पर 31 मार्च 2025 तक प्रोसेसिंग और दस्तावेज शुल्क माफ किया है।

कार लोन दरों में बदलाव (PNB Car Loan Interest Rate)

PNB ने अपनी कार लोन ब्याज दर 8.50% प्रति वर्ष कर दी है। PNB Digi Car Loan के तहत ग्राहक ₹20 लाख तक का लोन ₹1,240 प्रति लाख की ईएमआई पर ले सकते हैं। ग्रीन एनर्जी व्हीकल के लिए PNB Green Car Loan पर 0.05% की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

एजुकेशन लोन में बदलाव (PNB Education Loan Interest Rate)

PNB का Digi Education Loan 7.85% की दर पर मिलेगा और यह बिना गारंटी के उपलब्ध होगा। वहीं, PNB Saraswati और PNB Udaan योजनाओं के तहत भारत और विदेश में पढ़ाई के लिए 9% ब्याज दर पर लोन मिलेगा, जिसमें कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा।

पर्सनल लोन की नई दरें (PNB Personal Loan Interest Rate)

PNB ने प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन 11.25% प्रति वर्ष की दर से शुरू किया है। PNB Swaagat सुविधा के तहत ₹10 लाख तक का लोन ओटीपी-बेस्ड अप्रूवल से मिलेगा। ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे उन्हें बिना समय से पहले एफडी तोड़े पैसे मिल सकें।

अगर आप भी लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पीएनबी की ऑफिशियल साइट और नजदीकी ब्रांच में जाकर सभी जानकारी पा सकते हैं।