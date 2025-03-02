आजकल लोग जल्दी रिटायरमेंट की प्लानिंग बना रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम (Financial Freedom) पाने के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप भी 40 की उम्र तक रिटायर होकर ऐश करना चाहते हैं, तो 15x15x15 फॉर्मूला (15x15x15 Formula) आपके लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है।

advertisement

इस फॉर्मूले की मदद से आप सिर्फ 15 साल की निवेश योजना से 10 करोड़ रुपये तक का फंड बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि सही SIP प्लानिंग और कंपाउंडिंग का फायदा लेकर रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड कैसे तैयार किया जा सकता है।

जल्दी रिटायर होने की बढ़ती चाह

अब लोग जॉब की जगह जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने और अपनी जिंदगी को खुलकर जीने की सोच रहे हैं। इसके लिए वे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, SIP, स्टॉक्स और पैसिव इनकम पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप भी 40 की उम्र में रिटायरमेंट का सपना देख रहे हैं, तो सही रणनीति अपनाकर यह संभव किया जा सकता है।

फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है? (Why Financial Planning is important?)

अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इसके लिए SIP, म्यूचुअल फंड्स और पैसिव इनकम के विकल्पों को अपनाना होगा। 15x15x15 फॉर्मूला इस प्लानिंग में आपकी मदद कर सकता है।

क्या है 15x15x15 फॉर्मूला? (What is 15x15x15 formula?)

इस फॉर्मूले के तहत आपको हर महीने ₹15,000 निवेश करना होगा। यह निवेश 15 साल तक जारी रखना होगा। इस फॉर्मूला में 15 फीसदी का औसत रिटर्न मिलने की उम्मीद होगी। अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं, तो आप 15 साल में ही करोड़पति बन सकते हैं।

कैसे करें कैलकुलेशन? (15x15x15 formula Calculation)

अगर आप 15 साल तक हर महीने ₹15,000 का निवेश करते हैं और इस पर 15 प्रतिशत का सालाना रिटर्न मिलता है, तो आपका निवेश ₹1.01 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस फॉर्मूला के जरिये 15 साल में ₹1 करोड़ और 30 साल में ₹10 करोड़ का फंड तैयार होगा। अगर आप 20 साल की उम्र में SIP शुरू करते हैं, तो 35 साल की उम्र तक करोड़पति बन सकते हैं।

15x15x30 फॉर्मूला (How 15x15x30 Formula works)

अगर आप हर महीने ₹15,000 निवेश करते हैं और इस निवेश को 30 साल तक जारी रखते हैं, तो 15% सालाना रिटर्न के हिसाब से 10 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। अगर आप जल्दी रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो SIP में निवेश जल्दी शुरू करें। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा लें और अपने फ्यूजर को सुरक्षित बनाएं।