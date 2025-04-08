scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसZero Balance Account में मिल रही ब्याज, बीमा और लोन की सुविधा, कैसे उठाएं फायदा

Zero Balance Account में मिल रही ब्याज, बीमा और लोन की सुविधा, कैसे उठाएं फायदा

अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजना के तहत आप यह अकाउंट ओपन करवा सकते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 8, 2025 13:09 IST
Jan Dhan account

गांव से लेकर शहर तक हर आम आदमी को बैंक (Bank) से जोड़ने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana - PMJDY) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत ऐसा बैंक खाता मिलता है जिसमें Zero Balance रखना होता है, यानी खाते में कोई भी रकम न होने पर भी चालू रहता है।

advertisement

इस योजना का मकसद है कि गरीब और ग्रामीण तबका भी डिजिटल और सुरक्षित बैंकिंग का लाभ उठा सके।

जनधन खाता क्या है?

जनधन अकाउंट एक ऐसा खाता है जिसमें मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती यानी यह Zero Balance Account होता है। दूसरे अकाउंट में बैलेंस कम होने पर बैंक चार्ज वसूलते हैं, लेकिन इस खाते में ऐसा कुछ नहीं होता।

PM Jan Dhan Yojana के खास फायदे (Benefits of Jan Dhan Account)

Zero Balance अकाउंट: इसमें खाता खुलवाने के लिए कोई रकम जमा करने की जरूरत नहीं होती।

ब्याज पर कमाई: जमा रकम पर सामान्य खातों की तरह ब्याज भी मिलता है।

दुर्घटना बीमा: अगर खाता 28 अगस्त 2018 के बाद खुला है तो ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा (Accident Insurance) मिलता है। इससे पहले वालों को ₹1 लाख मिलता है।

Overdraft सुविधा: जरूरत पड़ने पर आप खाते से ₹10,000 तक निकाल सकते हैं, चाहे बैलेंस न भी हो।

RuPay Debit Card: हर खाता धारक को RuPay कार्ड भी दिया जाता है जिससे ऑनलाइन और एटीएम ट्रांजैक्शन किया जा सकता है।

कौन खुलवा सकता है जनधन खाता?

इस योजना के लिए 10 साल से ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट खुलवा सकता है। अकाउंट खोलने के लिए पास के किसी भी बैंक ब्रांच या बैंक आउटलेट पर जाकर एक फॉर्म भरना होता है, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक ब्रांच की जानकारी देनी होती है।

ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है?

ओवरड्राफ्ट यानी बैंक आपको बैलेंस से ज्यादा पैसे निकालने की सुविधा देता है। जनधन अकाउंट में यह सुविधा भी है। हालांकि, शुरू में सिर्फ ₹2,000 तक निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका खाता 6 महीने पुराना है, तो ₹10,000 तक की सुविधा मिलती है। इस रकम को UPI या एटीएम से निकाला जा सकता है, और बाद में इसे लौटाना होता है, जिस पर थोड़ा ब्याज भी लगता है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 8, 2025