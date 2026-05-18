PPF Calculator: महंगाई के दौर में ज्यादातर लोगों को लगता है कि बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ी कमाई जरूरी है। लेकिन सच यह है कि छोटी और नियमित बचत भी समय के साथ बड़ा फंड तैयार कर सकती है। खासकर उन परिवारों के लिए, जिनकी आमदनी सीमित है और जो जोखिम से दूर रहकर सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें आप हर महीनें 2000 हजार रुपये की बचत कर रिटायरमेंट पर 50 लाख रुपये से ज्यादा की रकम हासिल कर पाएंगे। निवेशकों के बीच पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम तेजी से लोकप्रिय हो रही है। वजह है, सरकारी सुरक्षा, टैक्स फ्री रिटर्न और कंपाउंडिंग का दमदार फायदा।

बस 2000 रुपये की मंथली बचत की जरूरत

अगर कोई व्यक्ति हर महीने सिर्फ 2000 रुपये बचाता है, तो सालभर में उसकी कुल बचत 24 हजार रुपये होगी। यह रकम देखने में छोटी लग सकती है, लेकिन लंबी अवधि में यही निवेश लाखों रुपये के फंड में बदल सकता है।

Groww के PPF Calculator के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 7.1% सालाना ब्याज दर पर हर महीने सिर्फ 2000 रुपये बचाकर साल में एक बार 24,000 रुपये PPF में निवेश करता है, तो 40 साल बाद उसकी कुल जमा पैसा करीब 9.60 लाख रुपये होगी। लेकिन कंपाउंडिंग ब्याज की ताकत से यही रकम बढ़कर लगभग 52.65 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। इसमें 43 लाख रुपये सिर्फ ब्याज से मिलेंगे।

Groww PPF Calculator

यानी निवेशक जितना पैसा जमा करेगा, उससे कई गुना ज्यादा रकम सिर्फ ब्याज से बन सकती है। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत मानी जाती है।

क्यों खास है PPF?

PPF को भारत की सबसे सुरक्षित लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीमों में गिना जाता है क्योंकि यह केंद्र सरकार समर्थित योजना है। इस स्कीम की खूबियां- सरकारी गारंटी वाला निवेश, टैक्स छूट का फायदा, ब्याज और मैच्योरिटी राशि पूरी तरह टैक्स फ्री, लंबी अवधि में बड़ा रिटर्न, बाजार के उतार-चढ़ाव का असर नहीं।

गांव और छोटे शहरों में क्यों बढ़ रहा क्रेज?

गांवों और छोटे शहरों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनकी आमदनी सीमित है। उनके लिए हर महीने हजारों रुपये का निवेश करना मुश्किल होता है। उनके लिए यह स्कीम काफी मददगार साबित होगी। क्योंकि PPF जैसी स्कीमों सिर्फ 500 रुपये सालाना से खाता चालू रखा जा सकता है, निवेश किस्तों में भी किया जा सकता है और लंबे समय तक पैसा सुरक्षित रहता है। यही वजह है कि छोटे निवेशक इसे धीरे-धीरे अमीर बनने वाली स्कीम के रूप में देखने लगे हैं।