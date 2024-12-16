Post Office RD Scheme: ₹2000 महीने जमा करने पर मिलेगा ₹1,42,732

Post Office RD Scheme: भारत में पोस्ट ऑफिस की विभिन्न छोटी बचत योजनाएं नागरिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक निवेश के अवसर प्रदान करती हैं। इन योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है “पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम” (Post Office RD), जो खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो कम निवेश से अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि छोटी-छोटी रकम जमा करके बड़ा फंड नहीं बनाया जा सकता, तो यह सोच गलत है। पोस्ट ऑफिस की यह योजना आपको हर महीने थोड़ी-थोड़ी राशि जमा करने का मौका देती है, जिसके बाद आप अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।

Post Office RD Scheme क्या है?

Post Office RD (Recurring Deposit) एक ऐसी योजना है, जो उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जो हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करना चाहते हैं और मैच्योरिटी के बाद अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है, जो भविष्य के लिए सुरक्षित तरीके से निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक बार में बड़ी राशि निवेश करने का अवसर नहीं होता। इस योजना के तहत आप हर महीने एक निर्धारित राशि जमा करते हैं, और उस पर सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर के माध्यम से रिटर्न प्राप्त करते हैं।

100 रुपये से शुरू करें निवेश

पोस्ट ऑफिस आरडी योजना में न्यूनतम निवेश ₹100 से शुरू होता है। इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, आप जितनी चाहें उतनी राशि जमा कर सकते हैं। इस योजना का न्यूनतम निवेश ₹100 प्रतिमाह है, जो हर वर्ग के लोगों के लिए आसान और सुलभ है। इसके अलावा, जमा करने की अवधि 5 साल की होती है, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है।

6.70% ब्याज दर से मिलेगा लाभ

पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में 5 साल की अवधि के लिए 6.7% का ब्याज मिलता है। इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा किए गए निवेश पर एक निश्चित समय के बाद अच्छा रिटर्न मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप हर महीने ₹2000 जमा करते हैं, तो पांच साल बाद आपको ₹1,42,732 का फंड मिल सकता है। इस योजना में ब्याज दर का लाभ भी मिलता है, जो आपके निवेश को और बढ़ाता है।

ऐसे करें लाखों का फंड जमा

पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में हर महीने थोड़ी-थोड़ी राशि जमा की जाती है और मैच्योरिटी के बाद वह राशि ब्याज सहित वापस मिलती है।

उदाहरण: अगर आप हर महीने ₹2000 जमा करते हैं:

पहले साल में आपकी जमा राशि ₹24,000 होगी।

5 साल तक लगातार ₹2000 प्रति माह जमा करने पर आपकी कुल जमा राशि ₹1,20,000 होगी।

इस राशि पर 6.7% की ब्याज दर मिलने के बाद 5 साल की अवधि के बाद आपको ₹42,593 का रिटर्न मिलेगा।

अब अगर आप इस राशि को और 5 साल के लिए बढ़ाते हैं, तो आपको ₹1,42,732 का फंड तैयार हो जाएगा। यह राशि आपकी छोटी-छोटी बचत को कई गुना बढ़ा सकती है। यह एक बहुत अच्छा तरीका है भविष्य के लिए पैसे बचाने और सुरक्षित निवेश करने का।

FAQs

1. न्यूनतम निवेश कितना है?

₹100 प्रति माह।

2. ब्याज दर कितनी है?

6.7%।

3. क्या निवेश की अवधि बढ़ा सकते हैं?

जी हां, 5 साल के बाद बढ़ा सकते हैं।