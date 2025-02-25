PM Vishwakarma Yojana: कोई गारंटी के बिना मिलेगा 3 लाख का लोन, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस

कई छोटे कारोबारी और शिल्पकार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) शुरू की। इस स्कीम में आवेदक को 3 लाख रुपये का लोन बिना गारंटी के मिलता है। यह लोन 5 फीसदी के ब्याज दर (Interest Rate) पर मिलता है।

पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana)

पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य छोटे शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता देना है। यह स्कीम 1 फरवरी 2023 में शुरू हुई थी। इस योजना में सरकार फ्री स्किल ट्रेनिंग और बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ते ब्याज दर पर लोन (Loan) भी देती है। योजना के लाभार्थी को ट्रेनिंग के लिए रोजाना 500 रुपये दिए जाते हैं और टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। बता दें यह स्कीम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा चलाया जा रहा है।

दो चरण में मिलता है लोन

पीएम विश्वकर्मा योजना में दो चरण में लोन मिलता है। पहले चरण में 18 महीने के लिए 1 लाख रुपये का लोन मिलता है। इसके बाद 30 महीने के लिए 2 लाख रुपये का लोन मिलता है।

ये लोग कर सकते हैं आवेदन

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोग आवेदन कर सकते हैं। ये लोग हैं-

बढ़ई

लोहार

सुनार, मूर्तिकार

राजमिस्त्री, मछली पकड़ने वाले

धोबी, दर्जी, नाई

खिलौना बनाने वाले, कुम्हार

जूता बनाने वाले, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की पात्रता (PM Vishwakarma Yojana Eligibility)

ऊपर दिए गए पारंपरिक व्यवसायों से जुड़ा होना चाहिए।

आवेदक की आयु 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।

PMEGP, PM Swanidhi, Mudra Loan जैसी अन्य योजनाओं के लाभार्थी नहीं होने चाहिए।

सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य आवेदन नहीं दे सकते।

PM Vishwakarma Yojana के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for PM Vishwakarma Yojana?)