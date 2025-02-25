scorecardresearch
पर्सनल फाइनेंसPM Vishwakarma Yojana: कोई गारंटी के बिना मिलेगा 3 लाख का लोन, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस

PM Vishwakarma Yojana: कोई गारंटी के बिना मिलेगा 3 लाख का लोन, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस

PM Vishwakarma Yojana: खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आप भी आसानी से बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं। आर्टिकल में लोन लेने का पूरा प्रोसेस जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi, Feb 25, 2025 10:11 IST

 कई छोटे कारोबारी और शिल्पकार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) शुरू की। इस स्कीम में आवेदक को 3 लाख रुपये का लोन बिना गारंटी के मिलता है। यह लोन 5 फीसदी के ब्याज दर (Interest Rate) पर मिलता है।  

पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana)

पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य छोटे शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता देना है। यह स्कीम 1 फरवरी 2023 में शुरू हुई थी। इस योजना में सरकार फ्री स्किल ट्रेनिंग और बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ते ब्याज दर पर लोन (Loan) भी देती है। योजना के लाभार्थी को ट्रेनिंग के लिए रोजाना 500 रुपये दिए जाते हैं और टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। बता दें यह स्कीम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा चलाया जा रहा है। 

दो चरण में मिलता है लोन

पीएम विश्वकर्मा योजना में दो चरण में लोन मिलता है। पहले चरण में 18 महीने के लिए 1 लाख रुपये का लोन मिलता है। इसके बाद 30 महीने के लिए 2 लाख रुपये का लोन मिलता है। 

ये लोग कर सकते हैं आवेदन

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोग आवेदन कर सकते हैं। ये लोग हैं-

  • बढ़ई
  • लोहार
  • सुनार, मूर्तिकार
  • राजमिस्त्री, मछली पकड़ने वाले
  • धोबी, दर्जी, नाई
  • खिलौना बनाने वाले, कुम्हार
  • जूता बनाने वाले, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की पात्रता (PM Vishwakarma Yojana Eligibility)

  • ऊपर दिए गए पारंपरिक व्यवसायों से जुड़ा होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। 
  •  PMEGP, PM Swanidhi, Mudra Loan जैसी अन्य योजनाओं के लाभार्थी नहीं होने चाहिए।
  • सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य आवेदन नहीं दे सकते। 

PM Vishwakarma Yojana के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for PM Vishwakarma Yojana?)

  •  pmvishwakarma.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
  • इसके बाद आधार कार्ड वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी (e-KYC) करें।
  • अब सीएससी (CSC) सेंटर जाकर वेरिफिकेशन कराएं।
  • इसके बाद डिजिटल प्रमाणपत्र और पहचान पत्र डाउनलोड करें।
  • एप्लीकेशन फॉर्म फाइल होने के बाद तीन स्टेप में वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होगा। 
  • वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद लोन मिल जाएगा। 

Priyanka Kumari
Feb 25, 2025