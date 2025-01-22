PM Kisan Yojana: किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं, ऐसे चेक करें लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम

scorecardresearch
PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) शुरू की है। इस योजना में सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देते हैं। अगर आपने योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए कि आपको योजना का लाभ मिलेगा या नहीं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 22, 2025 19:36 IST

सरकार ने किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) शुरू किया। यह योजना किसानों के बीच काफी पॉपुलर है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि योजना का लाभ 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिल रहा है।

अगर आपने भी पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आप एक अपना नाम बेनिफिश्यरी लिस्ट में देख सकते हैं। इस लिस्ट में उन लोगों का नाम शामिल होता है जिन्हें योजना का लाभ मिलेगा। हम आपको नीचे बताएंगे कि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। 

कैसे चेक करें अपना नाम? (How to check your name in beneficiaries list)  

  • सबसे पहले पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद आपको Farmers Corner के ऑप्शन में जाकर Beneficiary List को सेलेक्ट करें। 
  • अब आप  राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव आदि की सही डिटेल्स दें।
  • इसके बाद Get Report पर क्लिक करें।
  • अब आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं।

ई-केवाइसी है जरूरी (E-KYC is Mandatory)

पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाइसी करवाया होगा। अगर किसी किसान ने ई-केवाइसी नहीं किया है तो वह योजना के लाभ से वंचित रहेंगे। इसके अलावा आवेदक को जमीन का सत्यापन भी करवाना होगा।

ई-केवाइसी के लिए आवेदक को नजदीकी सीएससी सेंटर या पीएम किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाना होगा। 

 पीएम किसान योजना के बारे में (About PM Kisan Yojana) 

पीएम किसान स्कीम साल 2018 में शुरू हुई थी। इस स्कीम में सरकार सालाना 6,000 रुपये किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा करती है। यह राशि किस्तों में दी जाती है। हर किस्ट 2,000 रुपये की होती है। इसका मतलब है कि 4 महीने में एक किस्त जारी होती है। 

अभी तक सरकार ने योजना की 18वीं किस्त जारी कर दी। किसान अब 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि फरवरी ेके महीने में 19वीं किस्त जारी की जाएगी। हालांकि, अभी तक इसको लेकर कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। 

