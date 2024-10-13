सवाल- मैं अपनी ज़मीन का एक प्लॉट बेचने की योजना बना रहा हूँ। कैपिटल गेन्स टैक्स से कैसे बच सकता हूं?

जवाब - टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन का उत्तर

आप टैक्स तभी बचा सकते हैं जब आपने प्लॉट को 24 महीने से ज़्यादा समय तक अपने पास रखा हो। अगर आप जिस प्लॉट को बेचना चाहते हैं, वह 24 महीने या उससे कम समय तक आपके पास रहा है, तो इसकी बिक्री से होने वाले लाभ को शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा।

इस तरह के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को आपकी नियमित आय में शामिल किया जाएगा और उस पर आप पर लागू स्लैब दर के अनुसार कर लगाया जाएगा।

यदि आप 24 महीने या उससे अधिक समय तक प्लॉट रखने के बाद उसे बेच रहे हैं, तो लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है और आपके पास ऐसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को बचाने के लिए दो विकल्प हैं। पहला विकल्प धारा 54F के तहत उपलब्ध है, जहाँ आपको आवासीय घर खरीदने या बनाने पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से छूट मिलेगी।

इस छूट का दावा करने के लिए, आपको आवासीय घर की खरीद/निर्माण के लिए ऐसे प्लॉट की बिक्री का पूरा विक्रय मूल्य निवेश करना होगा। यदि पूरा विक्रय मूल्य निवेश नहीं किया जाता है, तो आपको उस अनुपात में छूट मिलेगी जिसमें आप उपरोक्त उद्देश्य के लिए शुद्ध मूल्य निवेश करते हैं।

आंशिक छूट के प्रयोजन के लिए पूंजीगत लाभ की गणना भूखंड के विक्रय मूल्य से भूखंड की लागत को घटाकर की जानी है, क्योंकि आंशिक छूट के लिए धारा 54एफ के अंतर्गत छूट के संबंध में सूचीकरण का लाभ अब उपलब्ध नहीं है।

यदि आप प्लॉट की बिक्री की तिथि से दो वर्ष के भीतर या एक वर्ष पहले आवासीय घर खरीदते हैं तो आप दीर्घ अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर बचा सकते हैं। आप तब भी छूट का दावा कर सकते हैं जब आप स्वयं घर बनाते हैं या निर्माणाधीन आवासीय घर बुक करते हैं जिसका निर्माण तीन वर्षों के भीतर पूरा होना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से पहले उपरोक्त उद्देश्य के लिए पूरी राशि का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको अप्रयुक्त धन को अनुसूचित बैंक के साथ खोले जाने वाले पूंजीगत लाभ जमा खाते में जमा करना होगा। आप आवश्यक समय अवधि के भीतर घर की खरीद या निर्माण के लिए जमा किए गए धन का उपयोग कर सकते हैं।

धारा 54ईसी के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर बचाने का दूसरा विकल्प आपके लिए उपलब्ध है, जहां आपको प्लॉट की बिक्री की तारीख से छह महीने के भीतर निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों के पूंजीगत लाभ बॉन्ड में असूचीबद्ध पूंजीगत लाभ का निवेश करना होगा। निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान आरईसी (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम), एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण), पीएफसी (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन) और आरएफसी (रेलवे वित्त निगम) हैं।

कृपया ध्यान दें कि धारा 54EC के तहत छूट का दावा करने के लिए आपको केवल पूंजीगत लाभ का निवेश करना होगा, न कि पूरी बिक्री राशि को बॉन्ड में निवेश करना होगा। एक वर्ष के लिए पूंजीगत लाभ का दावा करने के लिए बॉन्ड में अधिकतम 50 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है और साथ ही एक वित्तीय वर्ष में निवेश की जाने वाली राशि भी।

छह महीने की अवधि आपके रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से आगे भी जा सकती है और आपको अप्रयुक्त धन को पूंजीगत लाभ जमा खाते में डालने की आवश्यकता नहीं है।

(विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। कृपया अपने निवेश संबंधी प्रश्न हमें askmoneytoday@intoday.com पर ईमेल करें। हम अपने विशेषज्ञों के पैनल द्वारा आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे)