पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 बचत योजनाएं: एफडी से ज्यादा मिलेगा ब्याज

पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं छोटे निवेशकों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। इन योजनाओं में निवेश पर न सिर्फ अच्छा रिटर्न मिलता है, बल्कि इनमें कई योजनाएं आयकर छूट का लाभ भी देती हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में निवेशकों को 8.2% तक की ब्याज दर मिल सकती है। आइए, डाकघर की 5 प्रमुख बचत योजनाओं के बारे में जानते हैं।

Delhi,UPDATED: Nov 22, 2024 16:40 IST

पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं छोटे निवेशकों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। इन योजनाओं में निवेश पर न सिर्फ अच्छा रिटर्न मिलता है, बल्कि इनमें कई योजनाएं आयकर छूट का लाभ भी देती हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में निवेशकों को 8.2% तक की ब्याज दर मिल सकती है। आइए, डाकघर की 5 प्रमुख बचत योजनाओं के बारे में जानते हैं।

1. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

यह योजना विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए है और इसे भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है।

ब्याज दर: 8.2%
निवेश सीमा: व्यक्तिगत या संयुक्त खाता
लाभ: टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
यह योजना रिटायर्ड लोगों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद है।

2. किसान विकास पत्र (KVP)

यह एक बचत प्रमाणपत्र है, जो निश्चित ब्याज दर के साथ गारंटीकृत रिटर्न प्रदान करता है।

ब्याज दर: 7.5% वार्षिक (चक्रवृद्धि)
लाभ: गारंटीकृत रिटर्न, लेकिन टैक्स में छूट नहीं।
यह योजना लंबे समय तक सुरक्षित बचत के लिए उपयुक्त है।

3. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS)

यह योजना निवेशकों को हर महीने स्थिर आय का अवसर देती है।

निवेश सीमा: व्यक्तिगत खाते के लिए 1,500 से 9 लाख रुपये, संयुक्त खाते के लिए 15 लाख रुपये।
ब्याज दर: 7.4% वार्षिक
लाभ: हर महीने नियमित आय, लेकिन टैक्स छूट नहीं।
यह योजना स्थिर मासिक आय चाहने वालों के लिए उपयुक्त है।

4. राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)

यह एक सुरक्षित और गारंटीकृत निवेश योजना है।

ब्याज दर: 7.7% वार्षिक (चक्रवृद्धि)
लाभ: पूर्ण पूंजी सुरक्षा और टैक्स छूट का लाभ।
यह योजना लंबे समय के निवेश के लिए आदर्श है।

5. महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र

यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुरू की गई योजना है, ताकि बचत की आदत को बढ़ावा दिया जा सके।

ब्याज दर: 7.5% वार्षिक
लाभ: सुरक्षित निवेश, लेकिन टैक्स में छूट नहीं।
यह योजना महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करती है।

 

