अब 100 रूपये में भी होगी SIP

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) म्यूचुअल फंड ने सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) की न्यूनतम सीमा को वर्तमान ₹300 से घटाकर ₹100 करने की योजना बनाई है। कंपनी इसके लिए अगले महीने के शुरुआत में ₹100 दैनिक और ₹200 मासिक SIP की सीमा के लिए एडेंडम फाइल करेगी।

Delhi,UPDATED: Sep 24, 2024 12:47 IST

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) म्यूचुअल फंड ने सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) की न्यूनतम सीमा को वर्तमान ₹300 से घटाकर ₹100 करने की योजना बनाई है। कंपनी इसके लिए अगले महीने के शुरुआत में ₹100 दैनिक और ₹200 मासिक SIP की सीमा के लिए एडेंडम फाइल करेगी। इस कदम का उद्देश्य छोटे निवेशकों को म्यूचुअल फंड में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। इस फैसले से LIC MF छोटे शहरों और कस्बों में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है।

₹250 की SIP अधिक लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश

विशेषज्ञों के अनुसार, ₹250 की SIP अधिक लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश करने का अवसर प्रदान करेगी और यह भारत में म्यूचुअल फंड को एक प्रभावी निवेश विकल्प बनाएगी। SEBI की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं के बाद यह निर्णय लिया गया है, जिसमें उन्होंने छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए माइक्रो-SIP की बात की थी।

इसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचना है, जो अब तक शेयर बाजार के लाभ से वंचित थे। इसके तहत त्रैमासिक SIP में ₹3,000 की बजाय ₹750 का निवेश करना होगा। इस प्रकार, छोटी राशि से नियमित रूप से निवेश करने से समय के साथ आपके वित्तीय पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है।

SIP म्यूचुअल फंड

SIP म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे आसान तरीका है। इसमें निवेशक नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश करता है। यह रणनीति आपको बिना बड़ी राशि के निवेश शुरू करने की अनुमति देती है।

