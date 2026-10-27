मुंबई में लग्जरी घरों की जबरदस्त डिमांड! जानें कहां बिके सबसे महंगे घर

मुंबई में महंगे और लग्जरी घरों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। करोड़ों रुपये के फ्लैट खरीदने वालों की संख्या बढ़ने के साथ ही शहर का रियल एस्टेट मार्केट भी तेजी पकड़ रहा है। खास बात यह है कि अब खरीदार सिर्फ चुनिंदा इलाकों तक सीमित नहीं हैं। आइए जानते हैं कि मुंबई में कितने महंगे घर बिके, किन इलाकों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई और किराये के बाजार का क्या हाल रहा।

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6 महीने में ₹32,623 करोड़ के घर बिके

लाइटहाउस लग्जरी की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मुंबई में ₹5 करोड़ या उससे ज्यादा कीमत वाले घरों की 3,145 डील हुईं। इनकी कुल कीमत ₹32,623 करोड़ रही। यानी शहर में हर दिन औसतन 17 से ज्यादा लग्जरी घरों की रजिस्ट्री हुई। यह रिपोर्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जैपकी के डेटा पर आधारित है।

वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में घरों की बिक्री पहली तिमाही के मुकाबले 10.5% बढ़कर 1,651 हो गई। इन सौदों की कुल कीमत 17.1% बढ़कर ₹17,600 करोड़ पहुंच गई। वहीं, एक घर की औसत कीमत 6% बढ़कर ₹10.7 करोड़ हो गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

जुलाई सबसे शानदार महीना रहा। इस दौरान 618 लग्जरी घर बिके, जिनकी कुल कीमत ₹6,669 करोड़ रही।

₹50 करोड़ से महंगे घरों की बिक्री दोगुने से ज्यादा

मुंबई में ₹50 करोड़ या उससे ज्यादा कीमत वाले घरों की डिमांड भी तेजी से बढ़ी। छह महीने में ऐसे 29 घर बिके, जिनकी कुल कीमत ₹2,536 करोड़ रही।पहली तिमाही में इस कैटेगरी में सिर्फ 9 डील हुई थीं, जबकि दूसरी तिमाही में इनकी संख्या बढ़कर 20 हो गई। अकेले सितंबर में 9 डील हुईं।

वहीं, कुल लग्जरी घरों की बिक्री में करीब 70% हिस्सेदारी ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ वाले घरों की रही। हालांकि, ₹20 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी कुल सौदों की रकम में 25% से ज्यादा रही।

वर्ली बना सबसे महंगा इलाका, गोदरेज सबसे आगे

मुंबई का वर्ली इलाका लग्जरी घरों की बिक्री में सबसे आगे रहा। यहां 275 घरों की डील ₹5,558 करोड़ में हुई। एक घर की औसत कीमत ₹20.2 करोड़ रही।वर्ली का गोदरेज ट्रिलॉजी सीफ्रंट प्रोजेक्ट ₹1,199 करोड़ की रजिस्टर्ड बिक्री के साथ पहले स्थान पर रहा।

डेवलपर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 207 घर बेचकर ₹2,360 करोड़ की डील की। इसके बाद ओबेरॉय रियल्टी ने ₹1,818 करोड़ और लोढ़ा डेवलपर्स ने ₹1,741 करोड़ की बिक्री दर्ज की।

इन इलाकों में भी बढ़ी डिमांड, किराया ₹28.5 लाख महीना

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अंधेरी वेस्ट और वर्सोवा में दूसरी तिमाही के दौरान घरों की कुल बिक्री कीमत पहली तिमाही के मुकाबले दोगुनी हो गई। वहीं, तारदेव में 125% की बढ़ोतरी दर्ज हुई।मुंबई के टॉप 10 लग्जरी इलाकों में कुल सौदों की कीमत 26% बढ़ी, जबकि पूरे बाजार की ग्रोथ 17.1% रही।

महंगे घरों के किराये में भी जबरदस्त डिमांड दिखी। जून से सितंबर 2026 के बीच 8 घर ऐसे किराये पर दिए गए, जिनका मासिक किराया ₹20 लाख या उससे ज्यादा था। इनमें से 7 घर कंपनियों ने किराये पर लिए। सबसे महंगा किराया वर्ली के ओबेरॉय 360 वेस्ट में दर्ज हुआ, जहां एक घर का मासिक किराया ₹28.5 लाख रहा।