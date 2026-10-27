Dubai Gold Jhumka: दुबई में बना 16 किलो से ज्यादा सोने का विशाल झुमका! जानें कैसे हुआ तैयार

सोने के गहनों की बात हो तो आमतौर पर हार, अंगूठी, चूड़ियां और झुमके सबसे पहले याद आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे झुमके के बारे में सुना है, जिसका वजन कई किलो हो और आकार भी आम गहनों से कई गुना बड़ा हो? दुबई में कुछ ऐसा ही कमाल देखने को मिला है। यहां तैयार किए गए सोने के खास झुमकों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आइए जानते हैं कि इन झुमकों को किसने बनाया, इन्हें तैयार करने में कितनी मेहनत लगी और इनके नाम कौन-कौन से रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं।

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16.514 किलो सोने के झुमकों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुबई में जॉयालुक्कास ज्वेलरी ने 22 कैरेट सोने से बने विशाल झुमकों की एक जोड़ी पेश की है। इनका कुल वजन 16.514 किलोग्राम है। इन झुमकों का नाम 'मयूर सहस्र' रखा गया है, जिसका मतलब 'एक हजार मोर' होता है।

इन झुमकों ने एक साथ दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। पहला रिकॉर्ड दुनिया की सबसे भारी सोने की बालियों की जोड़ी का है, जबकि दूसरा दुनिया की सबसे बड़ी बालियों की जोड़ी का है। कंपनी के मुताबिक, इनका वजन पिछले सबसे भारी सोने की बालियों के रिकॉर्ड से पांच गुना से भी ज्यादा है।

55 कारीगरों ने 5,840 घंटे की मेहनत से किया तैयार

इन झुमकों को बनाने में 55 कुशल कारीगरों ने कई महीनों तक काम किया। इन्हें तैयार करने में कुल 5,840 घंटे लगे। खास बात यह है कि इन्हें हाथों से बनाया गया है और इनका डिजाइन पारंपरिक घंटी के आकार वाले भारतीय झुमकों जैसा रखा गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

हर झुमके की लंबाई 1.215 मीटर और डायमीटर यानी चौड़ाई 0.682 मीटर है। इनके डिजाइन में मोर को खास जगह दी गई है। भारतीय शादियों में पहने जाने वाले पारंपरिक गहनों में भी मोर का डिजाइन काफी लोकप्रिय है।

दुबई के मंत्री ने किया झुमकों का अनावरण

इन झुमकों को 24 अक्टूबर 2026, शनिवार को दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट स्थित जॉयालुक्कास के 'ज्वेल ऑफ जॉय' में पेश किया गया। इस मौके पर यूएई के इकोनॉमी और टूरिज्म मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री मौजूद थे।

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दोनों रिकॉर्ड की पुष्टि की है। कंपनी ने बताया कि झुमकों की इस जोड़ी को अलग नहीं किया जाएगा और इसे स्थायी रूप से शोरूम में प्रदर्शित किया जाएगा।

जॉयालुक्कास के चेयरमैन ने बताया दुबई के लिए खास तोहफा

जॉयालुक्कास ग्रुप के चेयरमैन डॉ. जॉय अलुक्कास ने इस उपलब्धि को दुबई और झुमके बनाने वाले कारीगरों के लिए खास सम्मान बताया। उनके मुताबिक, यह प्रोजेक्ट दुबई के साथ कंपनी के करीब चार दशक पुराने सफर को भी दिखाता है।

उन्होंने कहा कि एक ही डिजाइन से दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करना कंपनी, परिवार, 13 देशों में काम करने वाली टीम और ग्राहकों के लिए गर्व की बात है।

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अब आम लोग भी देख सकेंगे ये अनोखे झुमके

जॉयालुक्कास के मुताबिक, यह उपलब्धि पारंपरिक भारतीय ज्वेलरी बनाने वाले कारीगरों की कला और मेहनत को दुनिया के सामने लाती है। कंपनी इसे अपनी डिजाइन क्षमता की बड़ी उपलब्धि मान रही है।

फिलहाल ये रिकॉर्ड बनाने वाले झुमके दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शित हैं, जहां आने वाले लोग इन्हें करीब से देख सकते हैं।