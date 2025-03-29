Masked Aadhaar Card से रहें Safe, जानें इसे डाउनलोड करने का आसान तरीका

अगर आप किसी OYO Room या होटल में ठहरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, होटल में रूकते समय आईडी प्रूफ मांगा जाता है। हम बिना सोचे-समझे उन्हें अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card) दे देते हैं,जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल, आधार कार्ड मौजूद आधार नंबर में हमारे सभी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। इन डिटेल्स का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है।

होटल में चेक-इन के वक्त Masked Aadhaar Card का यूज करना चाहिए। यह आपके Aadhaar Number को छुपाकर ट्रैवल सेफ्टी को बढ़ाता है और आपको आईडेंटिटी फ्रॉड से बचाने में मदद करता है। आइए जानते हैं Masked Aadhaar Card क्या है, इसे कैसे डाउनलोड करें ।

Masked Aadhaar Card क्या है? (What is Masked Aadhaar Card?)

Masked Aadhaar Card, UIDAI (Unique Identification Authority of India) द्वारा जारी एक सिक्योर वर्जन है। इसमें आपके आधार नंबर (Aadhaar Number) के लास्ट चार डिजिट शो होते हैं। इससे आपका पर्सनल डेटा सेफ रहता है और Identity Theft का खतरा कम हो जाता है।

Masked Aadhaar Card कैसे डाउनलोड करें? (How to Download Masked Aadhaar Card?)

Masked Aadhaar Card को डाउनलोड करना काफी आसान है। हम आपको नीचे इसका पूरा प्रोसेस बता रहे हैं।

स्टेप 1: UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: अब “Download Aadhaar” सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद 12-digit Aadhaar Number, नाम और पिन कोड दर्ज करें।

स्टेप 4: अब “Masked Aadhaar” ऑप्शन सेलेक्ट करें।

स्टेप 5: अब OTP दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें।

स्टेप 6: अब आधार PDF डाउनलोड करें। पीडीएफ फाइल ओपन करने के लिए पासवर्ड में नाम के पहले चार अक्षर + जन्म साल डालें।

Masked Aadhaar Card के फायदे (Benefits of Masked Aadhaar Card)

इस आधार कार्ड में आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट शो होता है जो आपके पर्सनल डेटा को सेफ रखता है। यह कार्ड Identity Theft और आधार नंबर के गलत इस्तेमाल से बचाता है। बता दें कि OYO Room के साथ ज्यादातर होटल्स और ट्रैवल सर्विस इस आधार कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं।