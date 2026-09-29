LPG ग्राहकों के लिए बड़ी खबर! 1 अक्टूबर से गैस की बुकिंग से पहले करना होगा ये काम

घरेलू LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी के साथ तय रिटेल सेलिंग प्राइस (RSP) पर गैस सिलेंडर बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा करना जरूरी होगा। जिन ग्राहकों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें सब्सिडी के साथ सिलेंडर बुक करने से पहले अपना ऑथेंटिकेशन कराना होगा।

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पहले से आधार ऑथेंटिकेशन करा चुके ग्राहकों का क्या होगा?

जिन ग्राहकों ने पहले ही बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उनकी LPG सिलेंडर बुकिंग पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं, जिनका ऑथेंटिकेशन बाकी है, वे इसे पूरा करने के बाद तय कीमत और लागू सब्सिडी के साथ रिफिल बुक कर सकेंगे।

घर बैठे कैसे पूरा होगा आधार ऑथेंटिकेशन?

ग्राहकों को BAA पूरा करने के लिए कई विकल्प दिए गए हैं। सिलेंडर डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी OMC मोबाइल ऐप की मदद से ऑथेंटिकेशन कर सकता है। इसके अलावा ग्राहक अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

घर बैठे ऑथेंटिकेशन करने के लिए इंडेन ग्राहक IndianOil ONE, भारतगैस ग्राहक HelloBPCL और एचपी गैस ग्राहक HP PAY ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ ई-केवाईसी से जुड़े वीडियो ट्यूटोरियल PMUY पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं।

आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया तो क्या होगा?

जो ग्राहक BAA नहीं कराना चाहते या किसी वजह से इसे पूरा नहीं कर सकते, उन्हें भी LPG मिल सकेगी। हालांकि, इसके लिए उन्हें अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सऐप चैटबॉट या IVRS जैसे माध्यमों पर अपना विकल्प दर्ज कराना होगा।

ऐसे ग्राहकों को बिना सब्सिडी के बाजार कीमत पर 5 किलो या 10 किलो के सिलेंडर मिलेंगे। इनकी उपलब्धता स्थानीय स्तर पर संबंधित कंपनी के स्टॉक पर निर्भर करेगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अब तक कितने ग्राहकों ने पूरा किया ऑथेंटिकेशन?

19 सितंबर 2026 तक देश के 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG ग्राहकों ने BAA पूरा कर लिया था। यह कुल ग्राहकों का 89.9 फीसदी है।

पहले इसकी अंतिम तारीख 30 जून रखी गई थी, जिसे कई बार बढ़ाकर आखिर में 14 सितंबर 2026 किया गया।

अक्टूबर 2023 से कंपनियां जागरूकता अभियान चला रही हैं। इसके तहत 12 करोड़ से ज्यादा SMS और व्हाट्सऐप संदेश भेजे गए हैं।

LPG सब्सिडी पर कितना खर्च कर रही सरकार?

सितंबर 2026 में घरेलू LPG के 14.2 किलो वाले सिलेंडर पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी करीब ₹210 है। जून में यह ₹721 तक पहुंच गई थी।

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सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ₹22,000 करोड़ का मुआवजा दिया था। वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान ₹30,000 करोड़ का भुगतान किया जा रहा है। इसके बावजूद 31 अगस्त 2026 तक सरकारी तेल कंपनियों की घरेलू LPG पर कुल अंडर-रिकवरी ₹62,000 करोड़ से ज्यादा थी।

सरकार का मकसद सब्सिडी सही ग्राहकों तक पहुंचाना और घरेलू सिलेंडरों का कमर्शियल इस्तेमाल रोकना है। जिनका ऑथेंटिकेशन बाकी है, वे 1 अक्टूबर से पहले इसे पूरा कर सकते हैं। मदद के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 2333 555 पर संपर्क किया जा सकता है।