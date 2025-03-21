Personal Loan: ये बैंक दे रहा है सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर पर्सनल लोन! आपने फायदा उठाया?

Personal Loan: पर्सनल लोन उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय ऑप्शन है जो अस्थायी रूप से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए तुरंत कैश की तलाश कर रहे हैं। पहले की तुलना में वर्तमान में पर्सनल लोन मिलना काफी आसान हो गया है इसलिए अब बैंक कम ब्याज पर भी पर्सनल लोन ऑफर कर रहे हैं।

चूंकि पर्सनल लोन कोलैटरल फ्री लोन होता है इसलिए इस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसा बैंक ढूंढ कर लाए हैं जो पर्सनल लोन सबसे कम ब्याज पर दे रहा है। यह बैंक निजी क्षेत्र का बैंक HSBC India है।

कितना है इंटरेस्ट रेट?

21 मार्च 2025 तक HSBC बैंक के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक बैंक अपने ग्राहकों को सिर्फ 10.15% पर पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। बैंक 5 साल तक की अवधि के लिए पर्सनल लोन देता है जहां ग्राहक 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 या 60 महीने की अवधि चुन सकते हैं।

कितना है प्रोसेसिंग फीस?

बैंक लोन अमाउंट का 2% प्रोसेसिंग फीस लेता है जो नॉन-रिफंडेबल होता है।

कितने रुपये तक का ले सकते हैं लोन?

बैंक के आधाकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक बैंक आपको पात्रता के आधार पर 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन देगा।

आप पात्र हैं या नहीं या फिर आपको कितना लोन मिलेगा यह आपके क्रेडिट स्कोर, एंप्लॉयमेंट टाइप, आपकी इनकम, वर्क या बिजनेस एक्सपीरियंस और लोन लौटाने की क्षमता के आधार पर तय होगा।

पर्सनल लोन के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

पार्सपोर्ट साइज फोटो

आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको - पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र या नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड (इनमें से कोई एक) देना होगा।

रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपको - पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र या इलेक्ट्रिसिटी या गैस का बिल, प्रोपर्टी टैक्स बिल (इनमें से कोई एक) देना होगा।

सैलरीड लोगों को लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और 3 महीने में सैलरी स्टेटमेंट वहीं Self-employed लोगों को P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न और पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा।



Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।