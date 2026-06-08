Loan Top-Up: आज के समय में बढ़ती जरूरतों के बीच कई लोग अतिरिक्त फंड की तलाश में रहते हैं। अगर आपके पास पहले से होम लोन, पर्सनल लोन या किसी अन्य प्रकार का लोन चल रहा है, तो आपके लिए लोन टॉप-अप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि लोन टॉप-अप कब लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं?

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क्या होता है लोन टॉप-अप?

लोन टॉप-अप वह अतिरिक्त लोन होता है जो बैंक या वित्तीय संस्थान आपके मौजूदा लोन के ऊपर देते हैं। आमतौर पर यह सुविधा होम लोन ग्राहकों को दी जाती है। यदि आपने समय पर EMI चुकाई है और आपकी क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी है, तो बैंक आपको अतिरिक्त रकम उधार दे सकता है।

कब लेना चाहिए लोन टॉप-अप?

लोन टॉप-अप तब लेना फायदेमंद हो सकता है जब आपको किसी बड़े खर्च के लिए पैसे की जरूरत हो। उदाहरण के लिए घर की मरम्मत, बच्चों की पढ़ाई, शादी, मेडिकल इमरजेंसी या किसी अन्य जरूरी काम के लिए।

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अगर बाजार में ब्याज दरें कम हैं और आपका मौजूदा लोन रिकॉर्ड अच्छा है, तो टॉप-अप लोन लेना अन्य ऑप्शन की तुलना में सस्ता पड़ सकता है।

किसे लेना चाहिए लोन टॉप-अप?

लोन टॉप-अप उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है जिनका पहले से कोई होम लोन चल रहा है और जिन्होंने नियमित रूप से अपनी EMI का भुगतान किया है।

इसके अलावा जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर अच्छा है और जिनकी आय स्थिर है, उन्हें बैंक आसानी से टॉप-अप लोन मंजूर कर सकता है। ऐसे लोग पर्सनल लोन की तुलना में कम ब्याज दर पर अतिरिक्त फंड हासिल कर सकते हैं।

क्यों लेना चाहिए लोन टॉप-अप?

लोन टॉप-अप का सबसे बड़ा फायदा इसकी कम ब्याज दर है। आमतौर पर इसकी ब्याज दर पर्सनल लोन से कम होती है। इसके अलावा प्रोसेसिंग भी आसान होती है क्योंकि बैंक के पास पहले से आपकी वित्तीय जानकारी मौजूद रहती है।

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इन बातों का रखें ध्यान

लोन टॉप-अप लेने से पहले अपनी भुगतान क्षमता का आकलन करना जरूरी है। अतिरिक्त लोन का मतलब अतिरिक्त EMI या लंबी लोन अवधि भी हो सकती है। इसलिए केवल जरूरत के अनुसार ही लोन लें और ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस तथा अन्य शर्तों की तुलना करने के बाद फैसला करें।