Newsपर्सनल फाइनेंसLIC ने बंद कर दी ये स्कीम, क्या आपने भी किया है इसमें निवेश?

LIC ने बंद कर दी ये स्कीम, क्या आपने भी किया है इसमें निवेश?

LIC Policy दस्तावेज के अनुसार, "पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा किसी भी समय पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। पॉलिसी सरेंडर करने पर, निगम गारंटीड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू में से जो भी अधिक हो, उसके बराबर सरेंडर वैल्यू का भुगतान करेगा। पॉलिसी के तहत देय गारंटीड सरेंडर वैल्यू (जीएसवी) होगी:

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 22, 2024 19:32 IST
LIC धन वृद्धि योजना पॉलिसी
LIC धन वृद्धि योजना पॉलिसी

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपनी धन वृद्धि योजना वापस ले ली है। यह योजना एक गैर-लिंक्ड,व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है जो सुरक्षा और बचत का संयोजन प्रदान करती है। यह मैच्योरिटी पर एकमुश्त गारंटी राशि भी प्रदान करती है। इसे पहली बार 23 जून, 2023 को लॉन्च किया गया था और फिर सितंबर में बंद कर दिया गया था। इस वर्ष इसे फरवरी में पुनः शुरू किया गया तथा 1 अप्रैल को बंद कर दिया गया एलआईसी धन वृद्धि योजना पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाधारक की असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।यह योजना 10, 15 या 18 साल की अवधि के लिए पेश की गई थी। चुनी गई अवधि के आधार पर, प्रवेश की आयु 90 दिन से लेकर 8 साल तक होगी। उपयोगकर्ताओं द्वारा चुनी गई अवधि और पसंद के आधार पर, अधिकतम प्रवेश आयु 32 से 60 वर्ष तक होती है। मूल बीमा राशि 1.25 लाख रुपये थी, जिसे 5,000 रुपये के मल्टीपल से बढ़ाने का विकल्प था।

इस पॉलिसी को सरेंडर कैसे करें?

LIC Policy दस्तावेज के अनुसार, "पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा किसी भी समय पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। पॉलिसी सरेंडर करने पर, निगम गारंटीड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू में से जो भी अधिक हो, उसके बराबर सरेंडर वैल्यू का भुगतान करेगा। पॉलिसी के तहत देय गारंटीड सरेंडर वैल्यू (GSV) होगी:

> पहले तीन पॉलिसी वर्षों के दौरान: एकल प्रीमियम का 75%
> इसके बाद: एकल प्रीमियम का 90% ऊपर उल्लिखित एकल प्रीमियम में कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम (यदि कोई हो) शामिल नहीं होंगे।

