Lakshya SIP : बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया लक्ष्य SIP

बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड ने निवेशकों के लिए लक्ष्य एसआईपी (Lakshya SIP) लॉन्च किया है, जो निवेशकों को समय के साथ अपनी दौलत में बढ़ोतरी करने और रेगुलर इनकम में मदद करेगी। लक्ष्य एसआईपी सिस्‍टमैटिक इन्‍वेस्‍टमेंट प्‍लान (एसआईपी) और सिस्टमैटिक विद्ड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) का एक संयोजन है, जो निवेशकों को अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही लक्ष्य एसआईपी निवेशकों को रेगुलर मंथली इनकम करने में भी मदद करेगी।

लक्ष्य एसआईपी के जरिए निवेशक बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड द्वारा पेश की जाने वाली इक्विटी-ओरिएंटेड योजनाओं में से किसी एक में मंथली एसआईपी के माध्यम से 8 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल की अलग-अलग अवधि के लिए निवेश या बचत कर सकते हैं। लंबी अवधि में हाई रिटर्न की क्षमता प्रदान करने के लिए इन योजनाओं का सावधानीपूर्वक चयन किया जाता है। चुनी गई एसआईपी अवधि के अंत में, जो फंड तैयार होता है, उसे निवेशकों की पसंद के अनुसार बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड की 5 हाइब्रिड योजनाओं में से किसी एक में स्विच कर दिया जाता है, जिसके बाद एक प्री-सेट सिस्टमैटिक विद्ड्रॉल प्लान शुरू होता है, जो नियमित रूप से मंथली इनकम का जरिया होता है।

बड़ौदा बीएनपी पारिबा एएमसी के सीईओ सुरेश सोनी ने कहा कि मजबूत डेमोग्राफी और सपोर्ट करने वाली पॉलिसी से प्रेरित होकर, भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की उम्मीद है। भारतीय इक्विटी एक स्‍ट्रक्‍चरल वेल्थ क्रिएशन का अवसर प्रदान करती है। देश में बड़ी संख्या में निवेशक ऐसे हैं, जो पारंपरिक रूप से इक्विटी में कम निवेश करते हैं, हालांकि हाल के दिनों में एक स्वागत योग्य बदलाव देखने को मिल रहा है। अब निवेशकों के बीच म्यूचुअल फंड का चलन बढ़ रहा है क्योंकि अब निवेशक अपनी दौलत में तेज बढ़ोतरी के लिए इक्विटी बाजारों के महत्व को समझ रहे हैं। लक्ष्य एसआईपी निवेशकों को व्यवस्थित रूप से बचत करने और लंबी अवधि में कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा उठाने में मदद करता है। हमारा मानना है कि इस तरह के लॉन्ग टर्म निवेश से निवेशकों और बाजार दोनों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

लक्ष्य एसआईपी की शुरुआत ऐसे समय में हुई है, जब भारत के 67.25 लाख करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसआईपी के माध्यम से अक्टूबर 2024 में सलाना आधार पर 49 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 25,323 करोड़ रुपये का इनफ्लो देखा गया है। (सोर्स : www.amfiindia.com)

कंपाउंडिंग की क्षमता को और बढ़ाने के लिए, लक्ष्य एसआईपी एक टॉप-अप एसआईपी की सुविधा भी देता है, जिसके जरिए निवेशक समय-समय पर अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। इससे निवेशकों को अपनी आय का स्तर बढ़ने पर अपना एसआईपी निवेश भी बढ़ाने की सुविधा मिलती है।

सुरेश सोनी ने कहा कि बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड में, 'हम टुगेदर फॉर मोर' ('एक साथ अधिक के लिए') की अपनी स्‍ट्रैटेजी को लेकर पूरी तरह फोकस हैं। लक्ष्य एसआईपी हमारे माई ट्रिगर प्लान के साथ एक और सॉल्‍यूशन है, जिसे बचत के जरिए हाई रिटर्न हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

