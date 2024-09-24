scorecardresearch
Business Idea: राजस्थान के एक किसान का बेटा इस हफ्ते लाएगा शेयर बाजार में IPO

संतोष ने बतौर कैरियर अपनी शुरूआत लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग में ऑपरेटर के तौर पर की लेकिन अब वो KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन के संस्थापक हैं। साल 2013 में लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद, उन्होंने और एक निवेशक ने राजस्थान के भिवाड़ी में माइक्रो कॉइल्स एंड रेफ्रिजरेशन की स्थापना की। उन्होंने 2017 में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी और KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन को शामिल किया।

Ankur Tyagi
Sep 24, 2024
समर्पण और कड़ी मेहनत के दम पर कुछ लोग दुनिया जीतने का सपना देखते हैं और एक दिन वो आता है जब ये सपना पूरा होता है। पहली पीढ़ी के उद्यमी और किसान के बेटे संतोष कुमार यादव (44) ने सपना देखा और अब उसे पूरा कर रहे हैं। 

संतोष ने बतौर कैरियर अपनी शुरूआत लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग में ऑपरेटर के तौर पर की लेकिन अब वो KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन के संस्थापक हैं। साल 2013 में लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद, उन्होंने और एक निवेशक ने राजस्थान के भिवाड़ी में माइक्रो कॉइल्स एंड रेफ्रिजरेशन की स्थापना की। उन्होंने 2017 में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी और KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन को शामिल किया।

कंपनी एल्यूमीनियम और तांबे के फिन ट्यूब कंडेनसर और इवेपोरेटर कॉइल बनाने के व्यवसाय में है, जिसका उपयोग हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन (HVAC&R) उद्योग में OEM द्वारा किया जाता है। उनके कॉइल का उपयोग हीटिंग उपकरण, वेंटिलेशन उपकरण और कूलिंग या एयर-कंडीशनिंग उपकरण में किया जाता है, जिसका उपयोग घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक HVAC सिस्टम में हवा के तापमान, आर्द्रता और शुद्धता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

उनकी कंपनी अब भारत में कम से कम 17 राज्यों में उत्पाद बेचती है और अमेरिका, कनाडा, इटली और जर्मनी सहित नौ देशों को निर्यात करती है। वित्त वर्ष 2024 में 308.28 करोड़ रुपये का कंसोलिडेशन  राजस्व दर्ज करने वाली केआरएन हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन 25 सितंबर को अब अपना आईपीओ लेकर आ रही है। पिछले साल कंपनी का ROE 40.86% रहा है। 

209-220 रुपये के प्राइस बैंड के साथ, कंपनी का लक्ष्य इस आईपीओ के जरिए 342 करोड़ रुपये तक जुटाना है। यादव ने अगस्त में मीडिया राउंडटेबल में कहा, ''कंपनी पहले दिन से ही मुनाफे में है और सूचीबद्ध क्षेत्र में हमारा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है।केआरएन हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन ने वित्त वर्ष 24 में 39.07 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

वित्त वर्ष 2024 में कंपनी के पास 115 से ज़्यादा ग्राहक थे।इस आईपीओ से जुटने वाले पैसा का उपयोग सब्सिडियरी कंपनी केआरएन एचवीएसी प्रोडक्ट्स में इक्विटी के रूप में 242.46 करोड़ रुपये का निवेश करना, नीमराणा, अलवर, राजस्थान में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना तथा बाकी सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए निवेश करना है।

केआरएन एचवीएसी प्रोडक्ट्स कुछ खास तरह के हीट एक्सचेंजर्स के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिनका निर्माण फिलहाल कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है। पब्लिक इश्यू के बाद प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग 94.39% से घटकर 70.79% हो जाएगी। होलानी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू का एकमात्र बुक-रनिंग लीड मैनेजर है।

Sep 24, 2024