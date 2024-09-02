नहीं आया अबतक ITR रिफंड? तो करना होगा ये काम...

क्या आपका इनकम टैक्स रिफंड आया? बहुत सारे टैक्सपेयर्स ऐसे हैं जिनका अभी तक रिफंड नहीं आया है जबकि उन्होंने वक्त रहते रिटर्न फाइल किया है। ऐसे में समझने की जरूरत है कि आपका रिफंड क्यों अटका है? कैसे चेक कर सकते हैं ITR रिफंड स्टेटस? अगर आपको रिफंड नहीं मिला है तो क्या हैं कारण?

advertisement

Also Read: Business Idea: गांव में मुर्गी पालन व्यवसाय कैसे शुरू करें?

रिफंड में कितना समय लगता है?

सबसे पहले ये जानिए कि इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए कौन से महत्वपूर्ण कदम है? इसमें सबसे पहले आपका रिटर्न ऑनलाइन वेरिफाई होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आम तौर पर रिफंड आने में 5 दिन से लेकर 45 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर आपको इतने दिनों के बाद भी रिफंड नहीं मिला है, तो अपने टैक्स रिटर्न के साथ अहम मुद्दों पर नजर डालने की जरूरत है।

कैसे चेक करें स्टेटस?

1. सबसे पहले www.incometax.gov.in पर जाएं और यूजर आईडी के रूप में पैन/आधार नंबर और अपना पासवर्ड दर्ज करके अपने अकाउंट को लॉग इन करें.

2. लॉग इन करने के बाद 'ई-फाइल'ऑप्शन पर क्लिक करें. 'ई-फाइल' ऑप्शन के तहत, 'ITR' चुनें और फिर 'दायर किए गए रिटर्न देखें' का चयन करें.

3. दायर किए गए लेटेस्ट ITR की जांच करें। FY2023-24 के लिए, लेटेस्ट दायर ITR मूल्यांकन वर्ष 2024-24 के लिए होगा। 'विवरण देखें' विकल्प चुनें. एक बार चुने जाने के बाद, यह फाइल किए गए आईटीआर का स्टेटस दिखाएगा. यह आपको कर रिफंड जारी करने की तारीख, वापस की गई राशि और इस वैल्यू की रिफंड के लिए निकासी की तारीख भी दिखाएगा।

Also Watch: लॉन्च के साथ ही हिट 60% लोग इस मॉडल को क्यों कर रहे हैं पसंद ?

क्यों नहीं मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड?

1. अगर आपका PAN अनएक्टिव है, तो आपका रिफंड फेल हो जाएगा और आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक चेतावनी संदेश दिखाई देगा।

2. भारतीय स्टेट बैंक ही इनकम टैक्स रिफंड को प्रोसेस करता है और टैक्सपेयर्स के बैंक अकाउंट में रिफंड भेजता है। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका बैंक अकाउंट और IFSE कोड सही हो।

3. गलत बैंक से जुड़ी जानकारी (खाता संख्या, MICR कोड, IFSC कोड, नाम मैच न करना आदि)

4. खाताधारक का KYC लंबित है

5. बैंक अकाउंट की जानकारी चालू खाते या बचत बैंक खाते के अलावा हैं गलत देना