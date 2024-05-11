ITR Filing 2024: वेबसाइट से फॉर्म 16, 16A और 27D कैसे डाउनलोड कर सकते हैं?

आज हम आपको बताने जा रहे हैंकि वेबसाइट से फॉर्म 16, 16A कैसे डाउनलोड करें।



TRACES वेबसाइट से फॉर्म कैसे डाउनलोड करें

वेतनभोगी कर्मचारी कर कटौती वाले वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद, अगले वर्ष की 15 जून को या उससे पहले नियोक्ता से फॉर्म 16 प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म 16 को TRACES वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। TRACES का मतलब है TDS सुलह विश्लेषण और सुधार सक्षम प्रणाली।

advertisement

फॉर्म 16ए, कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा की गई कर कटौतियों का सारांश प्रदान करता है, जिसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाती है।

फॉर्म 27डी एक त्रैमासिक विवरण है जो दर्शाता है कि कर संग्रहकर्ता ने कर एकत्रित कर सरकार को भुगतान कर दिया है, जिससे प्राप्तकर्ता को अपने आयकर रिटर्न में कर क्रेडिट का दावा करने की अनुमति मिलती है।

कृपया ध्यान दें कि फॉर्म 16 भाग बी को डाउनलोड नहीं किया जा सकता।

फॉर्म 16, 16 ए और 27 डी डाउनलोड करने के चरण

1. TRACES वेबसाइट पर जाएं – https://www.tdscpc.gov.in/en/home.html

2. 'लॉगिन' अनुभाग पर जाएं और ड्रॉपडाउन मेनू से 'करदाता' चुनें

3. लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और पैन दर्ज करें

4. 'टैक्स क्रेडिट देखें/सत्यापित करें' अनुभाग पर जाएं

5. प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट 16/16A/27D चुनें

6. एक पेज खुलेगा, यहां आपको नियोक्ता का TAN, वित्तीय वर्ष, तिमाही जिसके लिए अनुरोध किया जाएगा, दर्ज करना होगा

7. 'प्रोविजनल सर्टिफिकेट टाइप' के ड्रॉपडाउन के अंतर्गत फॉर्म 16, 16ए, 27डी विकल्पों में से डाउनलोड किए जाने वाले फॉर्म का चयन करें।

रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म 16 पर आवश्यक विवरण

> धारा 10 के अंतर्गत छूट प्राप्त भत्ते

> धारा 16 के अंतर्गत कटौतियों का विवरण

> कर योग्य वेतन

> कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई गृह संपत्ति से आय (या स्वीकार्य हानि) और टीडीएस के लिए प्रस्तावित

> टीडीएस के लिए प्रस्तावित 'अन्य स्रोत' शीर्षक के अंतर्गत आय

> धारा 80सी के अंतर्गत कटौतियों का विवरण

> धारा 80सी के अंतर्गत कटौतियों का योग (सकल और कटौती योग्य राशि)

> देय कर या रिफंड देय