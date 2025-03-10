Investment Tips: रिटायरमेंट के बाद कैसे करें सुरक्षित और बेहतर निवेश?

रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट का तरीका बदल जाता है क्योंकि इस दौर में स्थिर और सिक्योर इनकम सबसे ज्यादा मायने रखती है। जोखिम क्षमता भी उम्र के साथ कम हो जाती है, इसलिए जॉब के पहले दिन से सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन (Safe Investment Options) को अहमियत देना जरूरी है। नीचे हम आपको रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग (Retirement Investment Planning) के कुछ बेहतरीन ऑप्शन के बारे में बताएंगे।

advertisement

श्री. सुरेश दरक, संस्थापक, बॉन्डबाजार ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। सरकारी स्कीम, फिक्स्ड इनकम ऑप्शन और बांड सही विकल्प हो सकते हैं। निवेश के साथ हमेशा कुछ पैसा आपातकालीन फंड के रूप में जरूर रखें।

फिक्स्ड इनकम ऑप्शन में इन्वेस्ट करें

जब आप रिटायर्ड होते हैं, तो अपने पैसे को ऐसे ऑप्शन में लगाना चाहिए जहां फिक्स्ड रिटर्न (Stable Returns) मिलें। श्री. सुरेश दरक, संस्थापक, बॉन्डबाजार ने कुछ बेहतरीन विकल्प के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि आप FD,कोरपोरेट बांड और सरकारी गारंटीड बांड में निवेश कर सकते हैं।

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD): बैंकों में एफडी निवेश करने पर 7-8% तक ब्याज मिल सकता है।

कॉर्पोरेट बांड: अगर आप थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो Corporate Bonds में निवेश कर सकते हैं जो 10-14% तक का रिटर्न देते हैं।

सरकारी गारंटीड बांड: कम रिस्क वाले निवेशकों के लिए ये बांड अच्छा ऑप्शन है। इसमें 9 फीसदी तक का ब्याज मिल सकता है।

सरकारी सेविंग स्कीम (Goverment Saving Scheme)

सरकार की कुछ योजनाएं में टैक्स बेनिफिट (Tax Benefits) का लाभ उठाया जा सकता है। इन स्कीम में टैक्स बेनिफिट के साथ बेहतर रिटर्म मिलता है। श्री. सुरेश दरक ने SCSS, PPF और NSC में निवेश की सलाह दी है।

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) पर 8.2% का रिटर्न मिलता है। इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलता है।



पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में 7.1% का टैक्स-फ्री रिटर्न मिलता है। इसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है।



नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में 7.7% का गारंटीड ब्याज और टैक्स छूट मिलता है।

हालांकि, इन स्कीम में liquidity कम होती है। ऐसे में निवेश से पहले नियमों व शर्तों का ध्यान रखें।

संपत्ति निवेश से बचें

कई लोग Real Estate Investment को एक सिक्योर ऑप्शन मानते हैं, लेकिन किराए की इनकम केवल 2 फीसदी होती है। संपत्ति के दाम में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही। अगर आप संपत्ति बेचते हैं, तो धारा 54 ईसी बांड में निवेश करके Capital Gains Tax से बच सकते हैं।

advertisement

इमरजेंसी फंड तैयार रखें

अचानक जरूरत पड़ने पर आपके पास तुरंत कैश होना जरूरी है। इसलिए, कुछ पैसे Emergency Fund के रूप में सेविंग अकाउंट या कैश में रखें। इससे अचानक में पैसे की जरूरत पड़ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहेगी।

