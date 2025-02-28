Indian Railways Reservation: वेटिंग लिस्ट फुल फिर भी मिल जाएगी कन्फर्म टिकट, भारतीय रेलवे का गजब है ये जुगाड़

Indian Railway Rule: होली (Holi 2025) आने वाली है। ऐसे अभी से कई ट्रेनों में वेटिंग टिकट (Waiting Ticket) भी नहीं मिल रही है। अब जिन्हें होली मनाने के लिए घर जाना है या फिर किसी काम से दूसरे राज्य जाना है उनके सामने सवाल आता है कि वह कैसे जाएं। हालांकि, उनके पास जनरल टिकट(Genral Ticket) का ऑप्शन है। लेकिन, जनरल डिब्बे में भी काफी भीड़ होने की संभावना है। अब इस स्थिति आप भारतीय रेलवे के इस ट्रिक को अपना सकते हैं। भारतीय रेलवे का एक ऐसा ट्रिक है जिसके जरिये वेटिंग होने के बावजूद आपको कन्फर्म टिकट मिल सकती है। हम आपको नीचे इस ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं।

Indian Railways VIKALP Scheme

भारतीय रेलवे ने VIKALP Scheme शुरू किया है। इस स्कीम का लाभ आपको तब मिलेगा जब आपने टिकट बुकिंग के समय यह ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। इस स्कीम में आप एक ही टिकट पर दूसरे ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं।

इसे ऐसे समझिए कि आपको बिहार के भागलपुर (Bhagalpur) जाना है और आप विक्रमशिला एक्सप्रेस (Vikramshila Express) में टिकट बुक करवा रहे हैं। विक्रमशिला एक्सप्रेस में वेटिंग है। अब आप जब टिकट बुक करते हैं तब आपको VIKALP ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ट्रेन की लिस्ट शो होगी इन लिस्ट में से कोई पांच ट्रेन का सेलेक्शन करें। अब होगा यह कि अगर सेलेक्ट किए हुए ट्रेन में कोई भी टिकट कैंसिल होती है तो आपको उसकी जगह कन्फर्म सीट मिल जाएगी।

बता दें कि VIKALP ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको डेस्टिनेशल रूट की ट्रेन ही शो होगी। वैसे तो VIKALP स्कीम में कन्फर्म सीट मिलने की गारंटी नहीं होती है लेकिन संभावना बढ़ जाती है।

How to use VIKALP plan?

IRCTC की VIKALP स्कीम कन्फर्म टिकट पाने का आसान तरीका है। भारतीय रेलवे में 'विकल्प' ऑप्शन का इस्तेमाल करना भी आसान है। इसका यूज करने के लिए इन स्टेप को फॉलो करें:

IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर जाकर लॉग-इन करें।

अब अपने सफर के लिए डिपार्चर और डेस्टिनेशन के साथ तारीख आदि जानकारी भरें।

अब सफर करने वाले यात्रियों की संख्या को सेलेक्ट करें।

यह सब होने के बाद टिकट बुकिंग के लिए पेमेंट गेटवे के जरिये पेमेंट करें।

पेमेंट करने से पहले "विकल्प" ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पर शो हो रहे ट्रेन लिस्ट में से कोई पांच ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

अब पेमेंट करके टिकट बुक करें।

जैसे ही "विकल्प" ऑप्शन के जरिए सीट कन्फर्म होती है तो आपको पीएनआर स्टेटस (PNR Status) अपडेट हो जाएगा।

जरूर जान लें ये बाक

बता दें कि "विकल्प" ऑप्शन का यूज करने के लिए कोई एक्सट्रा चार्ज नहीं लगता है। अगर किसी यात्री की सीट दूसरे ट्रेन में कन्फर्म हो जाती है तो वह पहले ऑप्शन पर वापस नहीं आ सकता है। इसके अलावा अगर वह अल्टरनेटिव कन्फर्म टिकट कैंसिल (Confirmed train ticket cancellation) करता है तो कैंसिलेशन चार्ज लागू होगा। दूसरे ट्रेन में सीट कन्फर्म होने के बाद यात्री को सहमति देनी होगाी। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें सीट अलॉट नहीं किया जाएगा।