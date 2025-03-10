भारतीय रेलवे की Tatkal टिकट बुकिंग के दौरान अक्सर IRCTC की वेबसाइट हैंग हो जाती है। भारी ट्रैफिक की वजह से कई यात्री सोचते हैं कि टिकट बुक करने के लिए सबसे सही समय कौन सा है? अगर आप सही समय पर लॉगिन करें और आम गलतियों से बचें तो आपके Tatkal टिकट कन्फर्म होने की चांज काफी बढ़ सकती है।

Tatkal Ticket बुकिंग का सही समय

IRCTC के नियमों के अनुसार तत्काल टिकट की बुकिंग का एक फिक्स शेड्यूल होता है। AC क्लास (2A, 3A, CC, EC, 1A) के लिए बुकिंग सुबह 10:00 बजे शुरू होती है। वहीं, स्लीपर क्लास (SL, 2S) के लिए बुकिंग सुबह 11:00 बजे शुरू होती है। ऐसे में सही प्लानिंग के साथ टिकट बुक करना बहुत जरूरी होता है।

Tatkal बुकिंग के लिए Ideal Login Time

Tatkal टिकट बुक करने के लिए सही समय पर लॉगिन करना बहुत जरूरी है। इसरा सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा बुकिंग शुरू होने से 3-5 मिनट पहले ही IRCTC अकाउंट में लॉगिन कर लें। इससे आप लॉगिन प्रोसेस में लगने वाले समय को बचा सकते हैं और बुकिंग विंडो खुलते ही तैयार रह सकते हैं।

इन गलतियों से बचें

10-15 मिनट पहले लॉगिन करने पर आपका सेशन एक्सपायर हो सकता है, जिससे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। वहीं, 1-2 मिनट पहले लॉगिन करने पर ज्यादा ट्रैफिक के कारण साइट स्लो हो सकती है, जिससे लॉगिन फेल हो सकता है।

Tatkal Ticket बुकिंग में होने वाली आम गलतियां

देरी से लॉगिन करना: अगर आप ठीक समय पर लॉगिन करते हैं, तो साइट का लोड बढ़ जाने से बुकिंग में परेशानी हो सकती है।



स्लो इंटरनेट कनेक्शन: बुकिंग के दौरान फास्ट इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें, वरना साइट क्रैश हो सकती है।



पेमेंट ऑप्शन पहले से सेट न करना: बुकिंग के समय पेमेंट में देरी न हो, इसके लिए UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग डिटेल्स पहले से सेव करें।



कैप्चा में समय लगाना: IRCTC में लॉगिन के समय कैप्चा को जल्दी और सही से भरें ताकि समय न लगे।



Tatkal बुकिंग के लिए मास्टर लिस्ट तैयार करें

IRCTC पर मास्टर लिस्ट (Master Passenger List) पहले से तैयार करने का ऑप्शन मौजूद होता है। यह फीचर आपको यात्रियों की डिटेल पहले से सेव करने की सुविधा देता है। इससे आपको बार-बार डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे टाइम बचेगा और टिकट कन्फर्म होने की संभावना बढ़ जाएगी।