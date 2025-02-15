Super Top Up: कम खर्च में ज्यादा Health Insurance कवरेज पाने का बेहतर तरीका

भारत में हेल्थकेयर खर्च लगातार बढ़ रहा है, जो महंगाई से भी तेज गति से बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में, एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन सिर्फ एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस काफी नहीं होता, क्योंकि कोई बड़ा मेडिकल इमरजेंसी आने पर यह पूरा खर्च कवर नहीं कर पाता। श्री सुब्रमण्यम ब्रह्मजोस्युला, मुख्य उत्पाद एवं विपणन अधिकारी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के मुताबिक अगर मौजूदा पॉलिसी का कवरेज बढ़ाने के लिए बीमा राशि (Sum Insured) बढ़ाई जाए, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हो सकता है। इस स्थिति में, सुपर टॉप-अप पॉलिसी एक सस्ता और कारगर विकल्प बनकर सामने आती है।

advertisement

सुपर टॉप-अप कैसे काम करता है?

सुपर टॉप-अप प्लान डिडक्टिबल (Deductible) पर काम करता है, यानी पॉलिसीधारक को पहले एक निश्चित राशि खुद चुकानी होती है या यह बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर होती है। इसके बाद ही सुपर टॉप-अप पॉलिसी एक्टिव होती है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी सुपर टॉप-अप पॉलिसी में ₹10 लाख का डिडक्टिबल सेट है, तो यह पॉलिसी तभी चालू होगी जब क्लेम राशि ₹10 लाख से ज्यादा होगी। इससे पॉलिसीधारक अपनी मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को सुपर टॉप-अप के साथ जोड़कर बेहतर कवरेज पा सकता है, वो भी किफायती प्रीमियम पर।

कम खर्च में ज्यादा फायदा

सुपर टॉप-अप पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कम प्रीमियम में ज्यादा हेल्थ कवरेज प्रदान करता है। यह पॉलिसी बड़े मेडिकल खर्चों से सुरक्षा देती है, जिससे अस्पताल के ऊंचे बिल और महंगे इलाज की स्थिति में आर्थिक बोझ कम पड़ता है। यह पॉलिसी कई तरह के मेडिकल खर्चों को कवर करती है, जैसे:

अस्पताल में भर्ती होने का खर्च

इलाज से पहले और बाद की मेडिकल सुविधाएं

एंबुलेंस शुल्क

महंगे ऑपरेशन और गंभीर बीमारियों का इलाज

बढ़ती हेल्थकेयर लागत से बचाव

श्री सुब्रमण्यम ब्रह्मजोस्युला, मुख्य उत्पाद एवं विपणन अधिकारी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के अनुसार भारत में मेडिकल खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले साल हेल्थकेयर महंगाई दर 14% तक पहुंच गई थी। खासकर शहरों में इलाज महंगा हो रहा है, और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में, सुपर टॉप-अप पॉलिसी बिना सेविंग खत्म किए या कर्ज लिए बेहतर मेडिकल कवरेज पाने का अच्छा तरीका है।

व्यक्तियों और परिवारों के लिए फायदेमंद

यह पॉलिसी व्यक्तिगत रूप से भी ली जा सकती है और परिवार के लिए भी, जिससे संपूर्ण हेल्थ कवरेज मिलता है। खासकर जिन परिवारों में गंभीर बीमारियों का जोखिम ज्यादा है, उनके लिए यह एक सुरक्षित विकल्प बन सकता है।

मौजूदा हेल्थ पॉलिसी के साथ काम करता है

सुपर टॉप-अप पॉलिसी को मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ जोड़ा जा सकता है। चाहे यह निजी हेल्थ पॉलिसी हो या कंपनी द्वारा दिया गया ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, यह बिना ओवरलैप किए कवरेज बढ़ाता है और ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।