Health Insurance: अब बड़े-बुजुर्गो के लिए नहीं होगा उम्र का पंगा, मिलेगा सबको इंश्योरेंस

बीमा रेग्युलेटर IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा को हटा दिया है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है । स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को खरीदने पर अधिकतम आयु प्रतिबंध को समाप्त करके, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) का उद्देश्य सबको हेल्थ इंश्योरेंस देना है। पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यक्तियों को केवल 65 वर्ष की आयु तक ही नई बीमा पॉलिसी खरीदने की अनुमति थी। हालाँकि, हाल ही में हुए संशोधन के साथ, जो 1 अप्रैल से प्रभावी हुआ है, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए पात्र है। IRDAI ने कहा, "बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी आयु समूहों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य बीमा उत्पाद पेश करें।

advertisement

Also Read: Tata Group का कौन सा स्टॉक देगा तगड़ा रिटर्न? ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस UBS हुआ फिदा

अधिसूचना के अनुसार

अधिसूचना के अनुसार, बीमा कंपनियों को पॉलिसीधारकों की सुविधा के लिए किश्तों में प्रीमियम भुगतान की पेशकश करने की अनुमति है। यात्रा पॉलिसियाँ केवल सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा ही पेश की जा सकती हैं। आयुष उपचार कवरेज पर कोई सीमा नहीं है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी प्रणालियों के तहत उपचार बिना किसी सीमा के बीमा राशि तक कवरेज प्राप्त करेंगे।