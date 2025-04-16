Gold, Silver Price Today: आज ₹1300 के ऊपर चढ़ा 'पीला' - चांदी के भी तेवर गर्म; चेक करें आज का लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : बुधवार को शेयर बाजार में जारी भारी उतार चढ़ाव के बीच आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है।

MCX पर सुबह 11:01 बजे तक के डेटा के मुताबिक 5 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 1.49% चढ़कर तो वहीं 5 मई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 0.38% चढ़कर कारोबार कर रही है।

इस समय तक MCX पर 5 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 1397 रुपये चढ़कर 94848 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं 5 मई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 356 रुपये की तेजी के साथ 95130 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है।

कमोडिटी मार्केट में सोने और चांदी के तेजी के बीच अगर आप भी आज गोल्ड और सिल्वर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले यह जान लें कि दिल्ली, चेन्नई, पटना सहित अन्य शहरों में आज सोने और चांदी का ताजा भाव क्या है?

आपके शहर में क्या है आज सोने और चांदी की कीमत?

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,191 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।



मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,197 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।



दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,343 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।



पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,239 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,900 रुपये प्रति किलोग्राम है।



कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,195 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।



विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,205 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।



चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,352 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।



केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,215 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।