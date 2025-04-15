Gold, Silver Price Today: दिल्ली, चेन्नई, पटना सहित अन्य शहरों में आज क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?
Gold Silver Rates Today : अगर आप आज सोने या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर हो सकती है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या हो सोने और चांदी की कीमत?
Gold Silver Rates Today : मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 12:35 बजे तक के डेटा के मुताबिक 5 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 0.10% चढ़कर तो वहीं 5 मई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 0.14% चढ़कर कारोबार कर रही है।
दोपहर 12:35 बजे तक MCX पर 5 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 94 रुपये चढ़कर 93346 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं 5 मई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 130 रुपये की तेजी के साथ 95000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है।
ऐसे में अगर आप आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए पहले गोल्ड और सिल्वर की स्पॉट कीमतों को देख लीजिए। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज सोने और चांदी का रिटेल भाव?
आपके शहर में क्या है आज सोने और चांदी की कीमत?
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,521 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,527 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,673 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,900 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,569 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,525 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,700 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,535 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,900 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,682 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,545 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।