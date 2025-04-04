scorecardresearch
Gold, Silver Price Today: धड़ाम! बिखर गए सोने और चांदी के दाम - चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold Silver Rates Today : अगर आप आज सोने या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर हो सकती है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या हो सोने और चांदी की कीमत?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 4, 2025 10:49 IST
Gold, Silver Price Today 4 april

Gold Silver Rates Today : शुक्रवार 04 अप्रैल को सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 10:33  बजे तक आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 0.40% और चांदी 1.76% गिरकर ट्रेड कर रहा है। 

ऐसे में अगर आप आज सोने या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर हो सकती है। चलिए जानते हैं कि आपके शहर क्या है आज सोने और चांदी का भाव?

MCX पर आज कितना है गोल्ड और सिल्वर की कीमत?

MCX पर सुबह 10:33  बजे तक के डेटा के मुताबिक 05 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 357 रुपये टूटकर 89700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। 

वहीं 05 मई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी की कीमत 1659 रुपये गिरकर 92740 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

आज एमसीएक्स पर सोने की न्यूनतम कीमत 89320 रुपये प्रति 10 ग्राम थी तो वहीं अधिकतम कीमत 89846 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी की न्यूनतम कीमत 92555 रुपये प्रति किलोग्राम और अधिकतम कीमत 94100 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी की कीमत?

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,411 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,417 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,05,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,563 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,06,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,459 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,06,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत  93,415 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,06,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,425 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,16,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,572 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,05,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,435 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,15,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 4, 2025