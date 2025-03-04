सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फरवरी 2025 में पहली बार वायदा बाजार में सोना ₹86,360 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। साल 2025 में अब तक सोने की कीमत में 11 फीसदी की बढ़त हो चुकी है, जबकि बीते एक साल में इसमें 37 फीसदी की तेजी आई है। जानकारों के अनुसार, ग्लोबल स्तर पर सोने की बढ़ती मांग और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी से यह तेजी जारी रह सकती है।

नीचे जानते हैं कि सोने की कीमतों में तेजी किस कारण से हो रही है।

वैश्विक अनिश्चितता

दुनिया भर में बढ़ते आर्थिक तनाव और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए इसकी मांग लगातार बनी हुई है।

केंद्रीय बैंकों की खरीदारी

कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीद कर रहे हैं। भारत ने 2024 में 72.6 टन सोना खरीदा, जिससे इसका कुल भंडार 876.18 टन हो गया। चीन, पोलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के केंद्रीय बैंक भी बड़ी मात्रा में सोने का भंडारण कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के अनुसार, 2024 में तीसरे साल भी केंद्रीय बैंकों द्वारा 1000 टन से अधिक सोने की खरीदारी की गई।

क्या सोने की कीमत ₹2,69,000 तक जा सकती है?

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नई रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 2025 के अंत तक सोने की कीमत कॉमैक्स पर 3100 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है। भारतीय बाजार में यह कीमत ₹2,69,000 प्रति 10 ग्राम तक हो सकती है (₹86.88 प्रति डॉलर की विनिमय दर पर)। इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने 3000 डॉलर प्रति औंस का गोल दिया था, जिसे अब बढ़ाकर 3100 डॉलर कर दिया गया है।

ब्रोकरेज फर्म UBS ने 2025 के अंत तक 3000 डॉलर प्रति औंस का अनुमान जताया। वहीं, जेपी मॉर्गन ने 3019 डॉलर प्रति औंस और सिटी रिसर्च ने 6-12 महीनों में 3000 डॉलर प्रति औंस का अनुमान जताया है।