Gold Price: एक दिन में ₹3,106 सस्ता हुआ सोना, फिर भी पिछले धनतेरस पर खरीदने वालों को फायदा

धनतेरस के मौके पर सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है. शुक्रवार, 6 नवंबर को दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, पिछले साल धनतेरस के आसपास सोना खरीदने वाले लोग अब भी फायदे में हैं. एक साल से कुछ ज्यादा समय में सोने की कीमत करीब 8.83 फीसदी बढ़ चुकी है.

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इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, शुक्रवार को 999 शुद्धता वाला सोना 3,106 रुपये सस्ता होकर 1,41,023 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला. वहीं चांदी की कीमत में भी 5,437 रुपये की गिरावट आई है. ऐसे में सवाल है कि पिछले धनतेरस पर सोना खरीदने वालों को अब तक कितना फायदा हुआ?

एक दिन में कितना सस्ता हुआ सोना और चांदी?

IBJA के आंकड़ों के मुताबिक, 5 नवंबर को 999 शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,44,129 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. लेकिन 6 नवंबर को इसका भाव गिरकर 1,41,023 रुपये रह गया.

चांदी भी सस्ती हुई है. एक दिन पहले चांदी का भाव 1,87,300 रुपये प्रति किलो था, जो शुक्रवार को घटकर 1,81,863 रुपये पर पहुंच गया. यानी चांदी एक दिन में 5,437 रुपये सस्ती हुई है.

पिछले धनतेरस पर सोना खरीदने वालों को कितना फायदा?

पिछले साल धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को था. उस दिन शनिवार होने के कारण IBJA ने रेट जारी नहीं किए थे. इसलिए तुलना के लिए 17 अक्टूबर 2025 की कीमत ली गई है.

उस समय 10 ग्राम सोने का भाव 1,29,584 रुपये था. अब इसकी कीमत 1,41,023 रुपये है. यानी पिछले धनतेरस के आसपास 10 ग्राम सोना खरीदने वालों को 11,439 रुपये का फायदा हुआ है. यह करीब 8.83 फीसदी की बढ़ोतरी है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

सोने में लगाए 1 लाख रुपये तो अब कितनी वैल्यू?

अगर किसी ने पिछले धनतेरस के आसपास सोने में 1 लाख रुपये निवेश किए होते, तो आज उसकी वैल्यू करीब 1,08,827 रुपये होती. यानी निवेश पर लगभग 8,827 रुपये का फायदा मिलता.

हालांकि, यह गणना IBJA के भाव पर आधारित है. इसमें 3 फीसदी जीएसटी और ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं. इसलिए वास्तविक रिटर्न अलग हो सकता है.

आगे सोने की कीमतों पर किन बातों का असर?

साल 2026 में सोने की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव रहा है. रिकॉर्ड ऊंचाई से गिरावट के बावजूद सोना पिछले धनतेरस के मुकाबले महंगा है.

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सोने की कीमतों पर डॉलर, अमेरिकी ब्याज दरों, महंगाई, भू-राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और गोल्ड ईटीएफ में निवेश का असर पड़ता है. हालांकि, पिछले साल जैसा रिटर्न आगे भी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. इसलिए निवेशकों को अपने लक्ष्य और कीमतों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए.