Franklin Templeton Mutual Funds: दुनिया का सबसे बड़ा म्युचुअल फंड हाऊस कैसे बना?

फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्युचुअल फंड (Franklin Templeton Mutual Funds) दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित म्युचुअल फंड हाउसों में से एक है। इसकी वैश्विक उपस्थिति और Long Term निवेश रणनीतियों ने इसे एक विश्वसनीय निवेश प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया है। भारत में भी, फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्युचुअल फंड ने कई सालों पहले अपने प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे थे।

advertisement

फ्रैंकलिन टेम्पलटन का इतिहास

फ्रैंकलिन टेम्पलटन का इतिहास 1947 से शुरू होता है जब इसे रूपर्ट एच. जॉनसन सीनियर द्वारा अमेरिका में स्थापित किया गया था। इसने अपने शुरुआती वर्षों में ही निवेश की दुनिया में एक सुदृढ़ पहचान बनाई। 1992 में, फ्रैंकलिन रिसोर्सेज़ ने टेम्पलटन वर्ल्डवाइड का अधिग्रहण किया, जिससे इसका नाम फ्रैंकलिन टेम्पलटन हो गया। टेम्पलटन की स्थापना 1954 में सर जॉन टेम्पलटन द्वारा की गई थी, जो एक प्रतिष्ठित निवेशक थे और अंतरराष्ट्रीय निवेश में अग्रणी माने जाते थे।

भारत में फ्रैंकलिन टेम्पलटन का प्रवेश

भारत में, फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्युचुअल फंड ने 1996 में अपने संचालन की शुरुआत की। इसे पहले टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। कंपनी ने भारतीय बाजार में धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई और निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो गई। फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्युचुअल फंड ने भारतीय निवेशकों को विभिन्न प्रकार के फंड्स और योजनाएं प्रदान की हैं, जिनमें इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, और अंतर्राष्ट्रीय फंड्स शामिल हैं।

प्रमुख योजनाएं

फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्युचुअल फंड कई योजनाएं पेश करता है, जो विभिन्न निवेश आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

फ्रैंकलिन इंडिया ब्लूचिप फंड: यह एक इक्विटी आधारित फंड है जो भारत की सबसे बड़ी और स्थिर कंपनियों में निवेश करता है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि प्रदान करना है।

फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज फंड: यह फंड इक्विटी और इक्विटी-संबंधी उपकरणों में निवेश करता है, जिससे निवेशकों को दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इंकम प्लान: यह एक डेट फंड है, जो कम समयावधि वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। इसका उद्देश्य नियमित आय और पूंजी की सुरक्षा प्रदान करना है।

फ्रैंकलिन इंडिया टैक्सशील्ड फंड: यह एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) है, जो निवेशकों को टैक्स बचत के साथ-साथ पूंजी वृद्धि के अवसर प्रदान करता है। यह योजना भारत के आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स लाभ भी देती है।

फ्रैंकलिन टेम्पलटन की निवेश रणनीति

फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्युचुअल फंड की निवेश रणनीति का फोकस दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर है। यह फंड हाउस, वैश्विक और घरेलू दोनों बाजारों में अवसरों की तलाश करता है