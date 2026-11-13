त्योहारों की शॉपिंग में EMI का जाल पड़ सकता है भारी! लोन और निवेश से जुड़ी इन 3 गलतियों से बचने की सलाह

त्योहारों के दौरान शॉपिंग पर मिलने वाले डिस्काउंट, आसान EMI और तुरंत मिलने वाले छोटे लोन लोगों को काफी आकर्षित करते हैं। वहीं शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोग अक्सर कंपनियों के अच्छे आंकड़े देखकर पैसा लगा देते हैं। लेकिन ये फैसले कई बार आर्थिक परेशानी की वजह बन सकते हैं। थापर इंस्टीट्यूट की फाइनेंस एक्सपर्ट डॉ. कविता प्रदीप ने पैसों से जुड़ी ऐसी तीन गलतियों के बारे में बताया है, जिनसे बचना जरूरी है।

advertisement

1. जरूरत से ज्यादा EMI लेना पड़ सकता है महंगा

त्योहारों पर नो-कॉस्ट EMI और डिस्काउंट देखकर लोग कई बार अपनी कमाई से ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं। डॉ. कविता के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति दो साल के लिए हर महीने ₹6,000 की EMI पर स्मार्टफोन खरीदता है, तो शुरुआत में यह रकम छोटी लग सकती है।

लेकिन अगर पहले से कई EMI चल रही हैं और ₹6,000 आपकी टेक-होम सैलरी का 10% है, तो अगले महीने से ही बजट बिगड़ सकता है।

एक छोटी EMI समय पर नहीं चुकाने से भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो सकती है। इससे भविष्य में कार या होम लोन लेने में परेशानी आ सकती है।

बैंक लोन देते समय FOIR यानी Fixed Obligations to Income Ratio देखते हैं। इसमें मौजूदा EMI के अलावा क्रेडिट कार्ड का बकाया, ओवरड्राफ्ट और दूसरी देनदारियां भी शामिल हो सकती हैं। कम रकम देकर लोन सेटल करना भी आगे लोन मिलने की संभावना पर असर डाल सकता है।

2. छोटे-छोटे लोन बन सकते हैं कर्ज का जाल

आजकल माइक्रोफाइनेंस कंपनियों, NBFC और फिनटेक प्लेटफॉर्म से छोटे लोन आसानी से मिल जाते हैं। इससे खासकर कम आय वाले परिवारों को कर्ज लेने की सुविधा बढ़ी है।

लेकिन डॉ. कविता के मुताबिक, कई संस्थानों से एक साथ लोन लेना खतरनाक हो सकता है। कई बार लोग एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेने लगते हैं।

जब नया कर्ज मिलना बंद हो जाता है, तो लोग गोल्ड लोन का सहारा लेते हैं। इससे सालों की बचत से खरीदा गया सोना भी जोखिम में पड़ सकता है।

उन्होंने वित्तीय जानकारी बढ़ाने, एक साथ लिए जाने वाले लोन सीमित रखने और कमाई बढ़ाने या खर्च घटाने वाले कामों के लिए कर्ज लेने पर जोर दिया।

प्रतीकात्मक तस्वीर

3. शेयर बाजार में सिर्फ अच्छे आंकड़े देखकर न लगाएं पैसा

शेयर बाजार में निवेश करने वालों को भी सावधान रहने की जरूरत है। डॉ. कविता के मुताबिक, सिर्फ फाइनेंशियल रेशियो देखकर कंपनी को अच्छा मान लेना गलत हो सकता है।

अगर कंपनी का मुनाफा लगातार उसके कारोबार से आने वाले कैश से ज्यादा है, तो उसकी कमाई की क्वालिटी पर सवाल उठ सकते हैं।

advertisement

निवेशकों को कंपनी की सालाना रिपोर्ट, नोट्स टू अकाउंट्स, असाधारण मदों और संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की जानकारी भी देखनी चाहिए। कर्ज के आंकड़ों में लीज और सप्लायर फाइनेंसिंग जैसी देनदारियां छिपी रह सकती हैं।

टेक्नोलॉजी कंपनियों में रिसर्च पर खर्च, बिक्री के मुकाबले उसकी हिस्सेदारी और कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने की दर भी महत्वपूर्ण है।

कुल मिलाकर, एक्सपर्ट की सलाह है कि लोन हो या निवेश, सिर्फ आकर्षक ऑफर और बड़े आंकड़ों पर भरोसा करने के बजाय पूरी आर्थिक स्थिति समझकर फैसला लेना चाहिए।