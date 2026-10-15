FD Interest Rate: अभी फिक्स्ड डिपॉजिट कराएं या दिसंबर तक रुकें? ब्याज दरें और बढ़ने की उम्मीद, जानें एक्सपर्ट की राय

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से रेपो रेट बढ़ाए जाने के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने वालों के लिए नए मौके बन रहे हैं। बैंक धीरे-धीरे एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या निवेशकों को अभी अपनी पूरी रकम एफडी में लगा देनी चाहिए या आगे और बेहतर ब्याज दरों का इंतजार करना चाहिए?

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बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Optima Money Managers के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मथपाल ने इस पर अपनी राय दी।

RBI की दरें बढ़ने से FD पर कितना असर?

पंकज मथपाल के मुताबिक, जब RBI रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंक भी धीरे-धीरे इसका फायदा अपने जमाकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब है कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ सकता है।

उन्होंने बताया कि बैंकों ने पहले ही एफडी की ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे में निवेशकों को पहले के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है।

क्या दिसंबर में फिर बढ़ सकती हैं ब्याज दरें?

मथपाल के मुताबिक, दिसंबर में RBI की ओर से एक और ब्याज दर बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके बाद भी दरें बढ़ने की संभावना बनी रह सकती है।

उन्होंने अनुमान जताया कि अगले एक साल में कुल मिलाकर ब्याज दरों में करीब 100 बेसिस पॉइंट यानी 1 प्रतिशत अंक तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

हालांकि, यह एक अनुमान है और आगे ब्याज दरों में बदलाव RBI के फैसलों पर निर्भर करेगा।

क्या अभी पूरी रकम FD में लगा देनी चाहिए?

पंकज मथपाल का कहना है कि निवेशकों को अभी अपनी पूरी रकम एक साथ एफडी में नहीं लगानी चाहिए।

उनके मुताबिक, अगर आपके पास निवेश के लिए पैसा है और आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो अभी कुछ रकम की एफडी शुरू कर सकते हैं।

इसकी वजह यह है कि एक बार एफडी कराने के बाद उस पर मिलने वाली ब्याज दर आमतौर पर मैच्योरिटी तक तय रहती है। अगर भविष्य में बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं, तो पहले से कराई गई एफडी पर बढ़ी हुई दर का फायदा नहीं मिलेगा।

निवेशकों के लिए क्या है सही रणनीति?

मथपाल ने सलाह दी कि निवेशकों को अपना पैसा अलग-अलग हिस्सों में एफडी में लगाना चाहिए। इससे वे मौजूदा ब्याज दरों का फायदा उठा सकते हैं और भविष्य में दरें बढ़ने पर बची हुई रकम को बेहतर दर पर निवेश कर सकते हैं।

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उनका कहना है कि एफडी कराने का फैसला इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितने समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं।

कुल मिलाकर, एक्सपर्ट की सलाह है कि एफडी में निवेश की शुरुआत अभी की जा सकती है, लेकिन पूरी रकम एक साथ लॉक करने के बजाय कुछ पैसा भविष्य में बेहतर ब्याज दरों के लिए बचाकर रखना समझदारी हो सकती है।